Trattore si ribalta - Morto anziano 87 anni : Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio nei pressi del Castello di Inici, in territorio di Castellammare del Golfo. La vittima si chiamava Giuseppe Ficalora, 87 anni. L'anziano era alla guida del suo Trattore quando, per cause ancora non chiare, il pesante mezzo agricolo si e' ribaltato. Per estrarre Ficaloro e' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Alcamo. Inutile l'intervento dell'elisoccorso, quando l'eliambulanza ha ...

È Morto a 92 anni lo sceneggiatore Alvin Sargent - che aveva vinto due Oscar e scritto tre recenti film su Spider-man : È morto a 92 anni lo sceneggiatore Alvin Sargent, che aveva vinto due Oscar e che aveva scritto tre film su Spider-man: Spider-man 2, nel 2004, Spider-man 3, nel 2007 e The Amazing Spider-man nel 2012. Sargent aveva vinto due Oscar per

Morto a 78 anni Gianni De Michelis - ministro con Craxi e Andreotti : C'è una frase bellissima di Gianni De Michelis. Questa: «Sono passato dal pregiudizio negativo al pregiudizio positivo. Passava uno in motoretta e gridava: "Ladro!...

Morto a 105 anni Vittorio Palmas - l’uomo sopravvissuto al lager per soli due chili : È Morto all'età di 105 anni Vittorio Palmas, il nonnino sardo protagonista di una straordinaria vicenda che lo ha visto sopravvivere alla terribile deportazione nel lager di Bergen-Belsen e alle camere a gas dei nazisti per soli due chili di troppo. "Se avessi pesato 35 chili mi avrebbero ucciso e buttato nelle camera a gas" raccontava nonno Vittorio.

Gianni De Michelis Morto - Mattarella : “Ha consolidato il ruolo internazionale del Paese”. Il cordoglio del mondo socialista : “Scompare uno dei protagonisti della attività di governo dell’ultima parte del Novecento. Intelligente e appassionato esponente della causa socialista ha segnato con la sua azione una significativa stagione della politica estera del nostro Paese, nella fase che faceva seguito al venir meno del contrasto est/ovest”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commentato così la morte di Gianni De Michelis, vice-segretario ...

È Morto Gianni De Michelis - figura simbolo della Prima repubblica : Gianni De Michelis con Raffaella Carrà nel 1990 (foto: Getty Images) Esponente di spicco del Partito socialista italiano, pluriministro, figura chiave e simbolo della Prima repubblica, eroe degli anni Ottanta e uomo di grande cultura. Con la morte, venerdì notte, di Gianni De Michelis (78 anni) si chiude una pagina decisiva per la storia nazionale, e si rimescolano ricordi che ci costringono a riflettere sulla traiettoria nazionale, sulle strade ...

Gianni De Michelis Morto - la sua vita in 15 scatti tra ministeri e discoteche : da Craxi alle notti della movida romagnola : Accanto a Bettino Craxi e con suo figlio Bobo, ma pure insieme alle ragazze del Drive In e al Bandiera Gialla nelle notti sfrenate della movida romagnola. Gianni De Michelis, morto l’11 maggio a 78 anni dopo una lunga malattia, è stato un simbolo della politica italiana nella Prima Repubblica e anche della Milano da bere degli Anni Ottanta. Ministro degli Esteri e delle Partecipazioni statali fece parte di diversi governi ...

