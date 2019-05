Charles Leclerc F1 | GP Spagna 2019 | “Gara difficile | dobbiamo spingere per migliorare la

F1 - GP Spagna 2019 : Charles Leclerc - altro errore in qualifica. Un predestinato troppo falloso : Charles Leclerc si è dovuto accontentare del quinto posto nelle qualifiche del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale 2019. Un risultato deludente per il giovane pilota della Ferrari che ha commesso un errore durante il pomeriggio di Barcellona, uno sbaglio non così vistoso come quello di due settimane fa in Azerbaijan ma che comunque gli ha impedito di poter dare il massimo al volante della sua Rossa: domani il monegasco sarà costretto a ...

Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Siamo lontani dalle Mercedes - domani sarà dura andarle a riprendere” : Non può certo sorridere Charles Leclarc al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il quinto posto conquistato, dopo un leggero danneggiamento al fondo della sua Ferrari nel corso della Q2, lo costringerà ad una gara decisamente in salita, senza contare le difficoltà di una vettura che, nonostante gli aggiornamenti, proprio non ne vuole sapere di ingranare. Il suo commento al termine delle qualifiche, infatti, è ...

F1 - GP Spagna 2019 : risultato e classifica prove libere 3. Charles Leclerc si inserisce tra le Mercedes - quarto Vettel : Lewis Hamilton fa segnare il miglior crono nella terza sessione delle prove libere del GP di Spagna di F1: il britannico della Mercedes chiude in 1’16″568 (14 giri per lui) e distanzia di ben 0″531 il monegasco Charles Leclerc (16 tornate), abile ad inserirsi davanti al finlandese Valtteri Bottas, staccato dal compagno di squadra di 0″555 (solo 9 i giri percorsi). quarto l’altro ferrarista, il tedesco Sebastian ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Era normale avere qualche problema con i nuovi pezzi - quindi tutto ok” : Charles Leclerc sorride a metà al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP di Spagna 2019 di F1. Giornata molto difficile, infatti, in casa Ferrari con le Rosse che hanno faticato a ingranare sul circuito del Montmelò e hanno pagato dazio contro le Mercedes che al momento sembrano letteralmente inarrivabili. Le vetture con il Cavallino Rampante riusciranno a risalire in occasione di qualifiche e gara? Charles Leclerc ha concluso a ...

Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Non siamo male sul passo - niente panico : lavoriamo sul potenziale” : Giornata molto difficile per la Ferrari che ha faticato a brillare durante le prove libere del GP Spagna 2019, le Rosse hanno faticato a ingranare sul circuito del Montmelò e hanno pagato dazio contro le Mercedes che al momento sembrano inarrivabili. Le Rosse riusciranno a risalire la china in occasione delle qualifiche e della gara? Charles Leclerc ha concluso a tre decimi di distacco da Valtteri Bottas e al termine della FP2 ha piazzato un ...

VIDEO Lewis Hamilton - GP Spagna 2019 : “La lotta per il titolo è aperta - anche Charles Leclerc è in lizza” : Lewis Hamilton si mostra sicuro di sé e molto concentrato alla vigilia del quinto weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il cinque volte iridato, secondo nella graduatoria generale ad un punto dal compagno di team Valtteri Bottas, è pronto a raccogliere la sfida, ritenendo che la differenza tra la Mercedes e la Ferrari, contrariamente a quello che hanno detto i risultati delle prime quattro gare, sia minima. Un equilibro che fa credere al ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Spagna 2019 : “Siamo qui per vincere - la macchina è veloce e dobbiamo sfruttarla meglio” : Il monegasco Charles Leclerc sarà tra gli osservati speciali del prossimo GP di Spagna 2019, quinta prova del Mondiale di F1. Sul tracciato iberico l’alfiere della Ferrari, dopo l’errore in qualifica di gara che ha condizionato la sua corsa a Baku (quinto posto), ha voglia di esprimersi al 100% e punta al bersaglio grosso. vincere per ottenere un risultato che ancora gli manca e per dimostrare di essere già un riferimento per la ...

F1 - Charles Leclerc : “I miglioramenti si vedranno a Barcellona. Il team ha fatto un ottimo lavoro” : Charles Leclerc ha parlato ad un evento pubblicitario prima del GP di Spagna. Il pilota della Ferrari, come riporta Marca, ha parlato della gara di domenica e di come la scuderia italiana voglia mettere fine al dominio Mercedes di questo inizio di campionato: “Stiamo cercando di migliorarci e raggiungerli. La pista è perfetta per giudicare i miglioramenti e le evoluzioni che abbiamo portato, quindi vedremo cosa succedere in pista. Il team ...

Formula 1 – Albon conosce a fondo Leclerc - il pilota Toro Rosso ammette : “vi svelo il segreto di Charles” : Albon conosce il segreto di Charles Leclerc: le parole del giovane pilota della Toro Rosso Leclerc ha dimostrato sin dalla prima gara della stagione 2019 di Formula 1 di avere grande talento. Il giovane monegasco non è ancora riuscito ad ottenere il risultato tanto desiderato, ovvero la vittoria, sfumata in Bahrain a pochi giri dal termine della gara per un problema tecnico alla sua SF90. Photo4 / LaPresse Il pilota Ferrari non ha però ...

Charles Leclerc superstar a Monaco : Anteprima del GP di Monaco giovedì per Charles Leclerc, attesissimo in vista della gara di casa che si svolgerà il 26 maggio dopo la quinta tappa del campionato in programma in Spagna fra nove giorni. Charles ha parlato con i media francesi e monegaschi al penultimo piano della Race Control Tower, messa a disposizione dall'Automobile

F1 - Charles Leclerc crede nel Mondiale 2019 : “Non siamo così distanti dalle Mercedes. La Ferrari ha un grande potenziale” : 4 doppiette nelle prime 4 gare e un dominio chiaro. La Mercedes ha messo il suo marchio indelebile su questa primissima parte del Mondiale 2019 di Formula Uno. Le Frecce d’Argento hanno imposto la loro legge e hanno siglato un primato che mai nessuno aveva potuto solo sognare. Un colpo durissimo per le ambizioni della Ferrari che si era immaginata riscontri molto diversi. Non getta però la spugna il monegasco Charles Leclerc, quinto ...

Toto Wolff F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Il pilota più veloce in pista è stato Charles Leclerc” : La Mercedes continua a dominare la scena nel Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Baku, in Azerbaijan, è arrivata la quarta doppietta stagionale consecutiva, firmata dal finlandese Valtteri Bottas e dal britannico Lewis Hamilton. Un dominio, a tratti, imbarazzante nelle prime fasi di corsa con le gomme soft che ha permesso alle Frecce d’Argento di mettersi al riparo da sorprese e vincere con pieno merito, realizzando un nuovo ...

