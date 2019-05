Il vero fascismo è il pregiudizio

Davvero Greta Thunberg è 'passata' dalla lotta per il clima all'antifascismo? : La risposta breve è sì, e la notizia della sua presenza a una contro-manifestazione antifascista in Svezia è stata confermata sia dalla stampa locale sia sui suoi canali social. Sui giornali italiani ...

Davvero Greta Thunberg è “passata” dalla lotta per il clima all’antifascismo? : (foto: Greta Thunberg/Facebook) Al di là di tutte le possibili considerazioni politiche e ideologiche, in questo caso la notizia di fondo è vera: Greta Thunberg, l’ormai celebre attivista svedese sedicenne che da mesi è al centro dell’attenzione per la sua battaglia contro il cambiamento climatico, ha partecipato a una protesta contro la manifestazione organizzata da un movimento di estrema destra (che si auto-definisce ...

Salone del Libro - l'editore vicino a CasaPound : "Il vero male del Paese è l'antifascismo" : Dopo l'invito ad "AltaForte", annunciano il passo indietro dalla kermesse culturale Zerocalcare, il collettivo di scrittori WuMing e il saggista Carlo Ginzburg. Il sindaco Appendino: "Combattere le idee con idee più forti"

Libri - Altaforte : antifascismo vero male : 18.31 Ancora polemiche per la presenza di Altaforte, casa editrice ritenuta vicina a Casapound, al Salone del Libro di Torino. Dopo Wu Ming e lo storico Carlo Ginzburg, anche Zerocalcare, la presidente dell'Anpi Carla Nespolo e diverse altre case editrici annunciano l'intenzione di non partecipare alla fiera. "Io sono fascista. L'antifascismo è il vero male di questo Paese",commenta Polacchi, fondatore di Altaforte."Eravamo pronti alle ...

Salone del Libro - l'editore Altaforte : «L'antifascismo è il vero male del Paese». La replica di Appendino : Francesco Polacchi: «Io sono fascista. Eravamo pronti alle polemiche ma non a questo livello allucinante di cattiverie. C'è chi scrive che verrà per tirarci molotov». La sindaca di Torino: «La città è antifascista e saremo al Lingotto, non abbandoniamo il campo»

Salone del Libro - l'editore Altaforte : «L'antifascismo è il vero male del Paese» : Francesco Polacchi: «Io sono fascista. Eravamo pronti alle polemiche ma non a questo livello allucinante di cattiverie. C'è chi scrive che verrà per tirarci molotov»

Salone del Libro - l'editore AltaForte : «L'antifascismo è il vero male del Paese» : Francesco Polacchi: «Io sono fascista. Eravamo pronti alle polemiche ma non a questo livello allucinante di cattiverie. C'è chi scrive che verrà per tirarci molotov»

Europee - Salvini : “Oggi vero pericolo è terrorismo islamico - non il ritorno del fascismo - nazismo o comunismo” : “Il pericolo per l’Europa oggi non è il fascismo o il nazismo, ma il terrorismo islamico. Qui al tavolo non ci sono seduti nostalgici ne estremisti, gli unici nostalgici sono al potere a Bruxelles, noi guardiamo avanti”. Da Milano, il vicepremier Matteo Salvini lancia la sfida verso le elezioni Europee insieme ai tedeschi di estrema destra dell’Afd, i finlandesi del Finnis Party e i danesi del Dansk Folkeparti. Un’alleanza criticata negli scorsi ...

Europee - Salvini : “Oggi vero pericolo è terrorismo islamico - non ritorno del fascismo - nazismo o comunismo” : “Il pericolo per l’Europa oggi non è il fascismo o il nazismo, ma il terrorismo islamico. Qui al tavolo non ci sono seduti nostalgici ne estremisti, gli unici nostalgici sono al potere a Bruxelles, noi guardiamo avanti”. Da Milano, il vicepremier Matteo Salvini lancia la sfida verso le elezioni Europee insieme ai tedeschi di estrema destra dell’Afd, i finlandesi del Finnis Party e i danesi del Dansk Folkeparti. Un’alleanza criticata negli scorsi ...

Europee - Salvini : “Oggi vero pericolo è terrosimo islamico - non ritorno del fascismo - nazismo o comunismo” : “Il pericolo per l’Europa oggi non è il fascismo o il nazismo, ma il terrorismo islamico. Qui al tavolo non ci sono seduti nostalgici ne estremisti, gli unici nostalgici sono al potere a Bruxelles, noi guardiamo avanti”. Da Milano, il vicepremier Matteo Salvini lancia la sfida verso le elezioni Europee insieme ai tedeschi di estrema destra dell’Afd, i finlandesi del Finnis Party e i danesi del Dansk Folkeparti. Un’alleanza criticata negli scorsi ...