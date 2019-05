I Bastille tra «Joy» e «Doom Days»

gqitalia

(Di sabato 11 maggio 2019) Se volete sapere che suono ha la gioia, probabilmente ivi diranno che ha pressappoco quello di uno squillo del telefono. Poniamo il caso che la rassegnazione vi faccia svegliare mezzi tramortiti sull'improbabile pavimento di una cucina qualunque. E poi, mentre tutto sembra perduto, compresa la strenua battaglia contro l’indolenza, ecco che arriva la vita, che semplicemente accade. Arriva lì l’imprevisto non previsto e quella chiamata non preventivata che ti assicura che sì, c’è ancora speranza. Quale preludio migliore al nuovo album, dunque, se non un pezzo che dichiaratamente mira dritto al futuro da scoprire e che per etichetta e lungimirante promessa ha una scatolina con impresse sopra tre meravigliose lettere ad antidoto all’infida depressione che tutto travolgerebbe? J-O-Y: Joy, gioia. Quasi un post-it ideale a memorandum, altro che abbattersi: non è finita, finché non è ...

