Gregorio De Falco | Se chi salva paga | chi non salva va in galera

(Di sabato 11 maggio 2019) “Sono statete vite umane, non si può parlare di favoreggiamento di immigrazione clandestina”. L’ex senatore del Movimento 5 StelleDeè pronto a imbarcarsi sulla nave Mare Jonio della Ong Mediterranea Saving Humans, per il momento ferma nel porto di Lampedusa. “Confido nel fatto - dice il comandante della Marina militare - che la nave possa riprendere la navigazione. Non è stato commesso alcun reato bensì è stato rispettato l’ordinamento vigente. Invece Matteo Salvini, quando parla di multe per chivite umane in mare, pretende che si infranga la legge. E la legge prevede lase si lasciano morire le persone in acqua”. Senatore De, procediamo con ordine. La mare Jonio al momento è sotto sequestro. Ritiene che nelle prossime ore questo sequestro sarà ...

