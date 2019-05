F1 | GP Spagna 2019 | orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv e streaming

LIVE F1 - Qualifiche GP Spagna 2019 in DIRETTA : orari e programma - come vederle in tv e streaming : Sarà un sabato di capitale importanza quello del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il tracciato di Barcellona sarà scenario di Qualifiche fondamentali, non solo per quanto riguarda la gara di domani, ma per la stagione nel suo complesso. Un altro monopolio della Mercedes, infatti, metterebbe davvero in ginocchio una Ferrari che punta in maniera decisiva sulla gara del Montmelò. Le Frecce d’argento, ad ogni modo, partiranno come ...

F1 - qualifiche GP Spagna 2019 : Mercedes grande favorita ma quel gran giro di Leclerc in FP2 ha aperto uno spiraglio : Le prove libere del venerdì del GP di Spagna 2019 sembrano confermare la situazione offerta dai primi quattro round del Mondiale: la SF-90 riesce ad essere parecchio competitiva nei grandi curvoni, è la più performante sul dritto ma la stretta finestra di funzionamento ottimale degli pneumatici limita in maniera pesantissima questa monoposto e consente invece alla scuderia tedesca, decisamente meno rigida, di guadagnare un margine enorme in ogni ...

F1 oggi - Qualifiche GP Spagna 2019 : orari e tv su Sky e TV8. Il programma completo : oggi, 11 maggio, saranno protagoniste le Qualifiche del GP di Spagna 2019, quinto round del Mondiale di F1. Sul tracciato del Montmeló la Ferrari è già in versione “all-in” visto il pacchetto aerodinamico presentato e il nuovo motore. Il dominio della Mercedes deve essere interrotto, viste le quattro doppiette nei primi quattro round, ma non sarà cosa certo facile. La W10 è stata eccellente nel corso delle prove libere ed ha messo in ...

F1 Spagna 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Il monologo Mercedes (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) continua ininterrotto anche a Barcellona, almeno nelle prove libere che hanno aperto la tre giorni del primo Gp europeo stagionale della Formula 1. Ancora una volta la Ferrari si trova a inseguire anche se magari non ha calato sul tavolo tutte le carte, visto il divario di circa tre decimi registrato tra le Frecce d'Argento e le Rosse. Le libere hanno detto poi che le Red Bull non ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Era normale avere qualche problema con i nuovi pezzi - quindi tutto ok” : Charles Leclerc sorride a metà al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP di Spagna 2019 di F1. Giornata molto difficile, infatti, in casa Ferrari con le Rosse che hanno faticato a ingranare sul circuito del Montmelò e hanno pagato dazio contro le Mercedes che al momento sembrano letteralmente inarrivabili. Le vetture con il Cavallino Rampante riusciranno a risalire in occasione di qualifiche e gara? Charles Leclerc ha concluso a ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Spagna 2019 : “Le novità sono positive - ma le Mercedes sono ancora davanti” : Sebastian Vettel non si può definire soddisfatto al termine delle prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di F1. Il pilota della Ferrari ha chiuso il secondo turno ad oltre tre decimi di distacco da Valtteri Bottas, pagando dazio dalle Mercedes sia sul giro secco che in simulazione di passo gara. Le Rosse sono in difficoltà nonostante i tanti aggiornamenti portati a Barcellona, il Cavallino Rampante soffre tantissimo nel terzo settore dove ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Spagna 2019 : “Buon venerdì - ma abbiamo ancora margine” : Lewis Hamilton ha concluso il suo venerdì del GP di Spagna 2019 di Formula Uno in seconda posizione a pochi millesimi dallo scatenato compagno di box Valtteri Bottas che gli sta sempre più proponendo un vero e proprio derby interno in casa Mercedes. Il campione del mondo è consapevole che non dovrà distrarsi nemmeno un secondo in questa stagione, per evitare di subire la beffa a livello di titolo iridato come successo nel 2016 ai tempi di Nico ...

Europei Under17 2019 : Italia-Spagna 4-1 - Azzurri da sogno - iberici schiantati! Ora quarti di finale contro il Portogallo : Tre su tre per l’Italia Under17 ai campionati Europei 2019 di calcio in corso di svolgimento in Irlanda. I ragazzi di mister Nunziata, infatti, hanno regolato con l’eloquente punteggio di 4-1 la fortissima Spagna, aggiudicandosi quindi il Girone D e qualificandosi come testa di serie in vista dei quarti di finale che, nel caso degli Azzurri, si giocheranno lunedì 13 maggio contro il Portogallo. Per i nostri portacolori era ...

LIVE Italia-Spagna Under17 4-1 - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurrini dominano e compiono un capolavoro contro le Furie Rosse! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Spagna , valevole per la terza giornata degli Europei di calcio under 17 in corso di svolgimento in Irlanda. Gli azzurrini di Nunziata vogliono il primo posto: dopo le vittorie su Germania e Austria, l’Italia under 17 deve battere anche la Spagna per assicurarsi la vetta del girone. L’ultima partita del girone D si giocherà in quel di Dublino, all’UCD Bowl. Sin qui gli azzurri sono ...

LIVE Italia-Spagna Under17 4-1 - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri dominano e firmano il poker con Esposito su rigore! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Spagna , valevole per la terza giornata degli Europei di calcio under 17 in corso di svolgimento in Irlanda. Gli azzurrini di Nunziata vogliono il primo posto: dopo le vittorie su Germania e Austria, l’Italia under 17 deve battere anche la Spagna per assicurarsi la vetta del girone. L’ultima partita del girone D si giocherà in quel di Dublino, all’UCD Bowl. Sin qui gli azzurri sono ...

LIVE Italia-Spagna Under17 3-1 - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri piazzano il tris con Pirola! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Spagna , valevole per la terza giornata degli Europei di calcio under 17 in corso di svolgimento in Irlanda. Gli azzurrini di Nunziata vogliono il primo posto: dopo le vittorie su Germania e Austria, l’Italia under 17 deve battere anche la Spagna per assicurarsi la vetta del girone. L’ultima partita del girone D si giocherà in quel di Dublino, all’UCD Bowl. Sin qui gli azzurri sono ...

LIVE Italia-Spagna Under17 2-1 - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri tornano avanti con il gol di Moretti! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Spagna , valevole per la terza giornata degli Europei di calcio under 17 in corso di svolgimento in Irlanda. Gli azzurrini di Nunziata vogliono il primo posto: dopo le vittorie su Germania e Austria, l’Italia under 17 deve battere anche la Spagna per assicurarsi la vetta del girone. L’ultima partita del girone D si giocherà in quel di Dublino, all’UCD Bowl. Sin qui gli azzurri sono ...

LIVE Italia-Spagna Under17 1-1 - Europei 2019 in DIRETTA : gli iberici pareggiano con la rete di Soriano! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Spagna , valevole per la terza giornata degli Europei di calcio under 17 in corso di svolgimento in Irlanda. Gli azzurrini di Nunziata vogliono il primo posto: dopo le vittorie su Germania e Austria, l’Italia under 17 deve battere anche la Spagna per assicurarsi la vetta del girone. L’ultima partita del girone D si giocherà in quel di Dublino, all’UCD Bowl. Sin qui gli azzurri sono ...

LIVE Italia-Spagna Under17 1-0 - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurrini gestiscono il vantaggio di Colombo su rigore! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Spagna , valevole per la terza giornata degli Europei di calcio under 17 in corso di svolgimento in Irlanda. Gli azzurrini di Nunziata vogliono il primo posto: dopo le vittorie su Germania e Austria, l’Italia under 17 deve battere anche la Spagna per assicurarsi la vetta del girone. L’ultima partita del girone D si giocherà in quel di Dublino, all’UCD Bowl. Sin qui gli azzurri sono ...