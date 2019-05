È morto Gianni De Michelis - ex ministro degli Esteri e socialista : aveva 78 anni : Era stato il vice segretario del Partito socialista nell’era di Bettino Craxi

morto Gianni De Michelis - aveva 78 anni : 11.24 E' Morto Gianni De Michelis, aveva 78 anni. Ex esponente di spicco del Psi di Craxi e per molti anni ministro degli Esteri. Lo si è appreso in ambienti parlamentari. E' stato deputato socialista dal 1976 al 1993, è stato ministro dal 1980 al 1992 ricoprendo vari incarichi nei governi di Cossiga,Forlani, Spadolini, Fanfani, Craxi, De Mita e Andreotti. E' stato poi segretario del Nuovo Psi dal 2001 al 2007.

Gianni De Michelis - morto vice-segretario del Partito Socialista di Bettino Craxi. Fu ministro degli Esteri e del Lavoro : È morto a 78 anni Gianni De Michelis, più volte ministro e vice segretario del Partito Socialista nell’era di Bettino Craxi. Nel Psi da quando aveva vent’anni, ne divenne responsabile dell’organizzazione. Nel 1976 fu tra i più grandi sostenitori dell’elezione alla segreteria di Craxi. Dopo lo scioglimento del Partito nel 2001, fondò con Bobo Craxi il Nuovo Psi, confluito nella Casa delle libertà di Silvio ...

Palermo : morto ex deputato Pci Gianni Parisi : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - E' morto, a Palermo, all'età di 83 anni, Gianni Parisi. Dirigente del Pci, prima segretario provinciale di Palermo e poi segretario regionale dal 1976 al 1981, già presidente del Centro Studio Pio La Torre, Parisi è stato anche deputato regionale per tre legislature e

Ciclismo - l’asta benefica di Gianni Moscon : vuole costruire una fattoria in Kenya - il sogno del suo amico morto sul lavoro : Gianni Moscon ha indetto un’asta benefica su ebay aperta fino alle 23.59 di sabato 20 aprile. La ragione dell’iniziativa del ciclista è lodevole: attraverso l’associazione benefica Melamango vorrebbe costruire una fattoria in Kenya in modo da esaudire il sogno di Davide Chini, suo compagno di classe morto a 23 anni per un tragico incidente sul lavoro. L’uomo del Team Sky, reduce da una primavera problematica e ormai ...

Marsala - Gianni Genna morto per un malore. Cosa sappiamo di nuovo. Oggi i funerali : Nessun omicidio. Gianni Genna è morto per un malore. Lo ha stabilito l'autopsia che si è effettuata ieri sul corpo del giovane di 27 anni trovato senza vita martedì scorso in un terreno di contrada ...

Gianni Genna trovato morto - il 27enne scomparso sabato : è giallo : Gli inquirenti stanno indagando per capire le cause della morte del 27enne di Marsala Gianni Genna scomparso da casa sabato scorso

Marsala. Gianni Genna trovato morto in contrada Ciavolotto : Tragica scoperta dietro ad un casolare in contrada Ciavolotto a Marsala (Trapani). Qui è stato rinvenuto il cadavere di Gianni