Palermo, procura Figc chiede la serie C

Ultimo posto in classifica con conseguente retrocessione inC.E' questa la richiesta deltore federale Giuseppe Pecoraro nei confronti delal processo al tribunale federale nazionale per presunto illecito amministrativo tra il 2014 e il 2017 al fine di ottenere l'iscrizione al campionato. Cinque anni di inibizione con richiesta di preclusione è invece la richiesta nei confronti dell'ex patron Zamparini. Stessa sanzione per Anastasio Morosi, all'epoca presidente collegio sindacale(Di venerdì 10 maggio 2019)