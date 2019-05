TelevideoRai101 : FS: in 5 anni investimenti per 58 mld - Accadueobologna : RT @GruppoHera: Direttore Acqua #GruppoHera Fogacci a “Fare i conti con l’ambiente”: “L’Emilia-Romagna è un’eccellenza nella gestione dei s… - GSqueri : RT @GruppoHera: Direttore Acqua #GruppoHera Fogacci a “Fare i conti con l’ambiente”: “L’Emilia-Romagna è un’eccellenza nella gestione dei s… -

Ferrovie dello Stato presenta i numeri del piano industriale 2019-23:per 58 mld,di cui 6 per treni regionali in 5,e 15 mila assunzioni. E nel 2023 si mira a raggiungere ricavi per 16,9 mld e un utile di 800mln. "Sbloccheremo 1.600 cantieri nei prossimi 2",dice l'ad Battisti.Il piano industriale,aggiunge,contribuirà all'aumento annuo del Pil tra 0,7-0,9%.Su Alitalia:"Al momento non è un'azienda del gruppo FS. Siamo ancora in fase negoziale". Il presidente Castelli precisa: "Nessuna privatizzazione in vista".(Di venerdì 10 maggio 2019)