Dl crescita e sblocca cantieri non bastano

Caos decreti - stop del Colle : crescita e sblocca-cantieri ai supplementari : Tutto da rifare: i decreti sblocca-cantieri e crescita dovranno tornare al Consiglio dei ministri per essere di nuovo approvati nella loro forma definitiva. L'indicazione arriva direttamente dal...

Di Maio sblocca il dl crescita per "taroccare" i conti di Tria : Quella che comprende gli effetti sull'economia dei provvedimenti approvati dall'esecutivo. Nel Def Tria cita esplicitamente decreto crescita e sblocca cantieri. Il dato che non tiene conto di queste ...

DEF - Di Maio : stima PIL non include Dl crescita e Sblocca cantieri : La previsione di crescita dello 0,2% sul 2019 inserita nel Def, il Documento di Economia e Finanza, non prende in considerazione i Decreti crescita e Sblocca cantieri e a febbraio l'Italia ha segnato ...

Furlan : «L'Italia è ferma - bisogna sbloccare subito le opere per la crescita» : Non si riesce per insipienza o a causa di una precisa responsabilità della maggioranza? Succede perché la politica non si dedica più a costruire per il futuro. C'è una ossessiva e continua ricerca ...

Conte : siamo nel pieno di fase due governo con dl sblocca-cantieri e crescita : Rho, 9 apr., askanews, - "A Milano a fine gennaio ho anticipato che sarebbe partita la fase due della nostra azione di governo, adesso posso dire a distanza di qualche mese, che siamo nel pieno di ...

CDM DECRETO crescita/ Sblocca cantieri e opere pubbliche : Conte e Di Maio in pressing : DECRETO CRESCITA in Cdm, Governo in bilico dopo schermaglie Tria-Lega-M5s. Conte 'oggi lo approviamo': dai cantieri fino alle opere pubbliche

L'Ue chiede più sforzi all'Italia sui conti pubblici. Conte rassicura : 'pronti i decreti sulla crescita e sblocca cantieri' : Sullo stato e il futuro dell'economia e dei conti italiani continuano ad esserci profonde divergenze tra governo e le istituzioni internazionali. Il presidente della commissione Juncker attacca: alcuni dei vostri ministri sono ...

Allarme crescita - dallo stop alla mini-Ires allo sblocca-cantieri. Le misure in arrivo : Ieri sera a Palazzo Chigi c'è stato l'ennesimo vertice fra il premier Giuseppe Conte e Tria , con l'obiettivo di arrivare al prossimo Consiglio di ministri, giovedì, non solo con il Decreto crescita ...

Indice Pmi Italia a nuovo minimo da maggio 2013. Giorni decisivi per Dl sblocca cantieri e crescita : ... e la gravità del "caso Italia", seriamente a rischio crescita zero del Pil nel 2019, come ha ammesso nel fine settimana anche dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il titolare del Mef finora ha ...

Italia crescita zero ma il governo litiga su tutto : dai tagli alle tasse alle opere pubbliche da sbloccare : «Sensibilità diverse sono tra le cause dei ritardi». Giovanni Tria riassume il clima interno alla maggioranza che tiene in ostaggio due misure cardine per il governo e per il...

L'allarme di Confindustria : 'ora dl crescita e sblocca cantieri - governo compatto o meglio il voto : Dall'opposizione attacca Renato Brunetta: 'Anche Tria se ne è accorto che sarà un anno a zero crescita. Manovra correttiva inevitabile'

Tria : nessuno ci chiede altre manovre. Presto sbloccacantieri e dl crescita : Anticipa che le altre misure per combattere la stagnazione, saranno approvate nei prossimi giorni, anche prima del documento di economia e finanza

Pil Italia azzerato anche da S&P. Tria punta sullo sblocca-cantieri e decreto crescita : Il governo cerca di invertire la rotta per evitare nuovi tagli alla spesa e nuove tasse ed allontanare così lo spettro di una manovra bis, che molti reputano ormai inevitabile