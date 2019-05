Dino Zoff | ' Allegri saprebbe toccare i tasti giusti per riattivare i suoi calciatori'

Dino Zoff si racconta : il Mondiale dell’82 - gli Europei da allenatore e le critiche di Berlusconi : Dino Zoff ha legato il suo nome alla Juventus, ma sopratutto alla Nazionale italiana con la quale ha ottenuto successi incredibili in campo ed in panchina “Io sono nato portiere. Ho cominciato a giocare in porta da piccolissimo. Non so quale sia stata la fotografia ad avermi ispirato. Per me è una vocazione, fin da quando avevo 4 anni ho sempre fatto il portiere. Mi prendevano sempre i bambini più grandi per stare in porta, ero ...

Dino Zoff svela : “a 4 anni giocavo già in porta” - poi parla del Mondiale 1982 e di Mancini : Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Il capitano dell’Italia campione del mondo nel 1982 ha parlato dei suoi esordi: “Io sono nato portiere. Ho cominciato a giocare in porta da piccolissimo. Non so quale sia stata la fotografia ad avermi ispirato. Per me è una ...

Dino Zoff : 'La Juventus ha tante frecce al suo arco - dai calciatori all'allenatore' : La rimonta della Juventus contro l'Atletico Madrid è materia di discussione per gli addetti ai lavori, e tra questi c'è anche l'ex bianconero Dino Zoff, il quale ha fatto il punto sulla "Vecchia Signora" e sulla sua mentalità vincente in un'intervista rilasciata all'Agi. Il portiere friulano con la Juve ha vinto 6 scudetti, 2 Coppe Italia e una Coppa Uefa, oltre ad aver conquistato un Europeo e un Mondiale con la Nazionale. Dal palmares si ...

I reali meriti della Juventus - secondo Dino Zoff : Ci legano i valori dello sport, siamo due uomini di sport, che hanno stima l'uno dell'altro. Per me, far sport non equivale ad essere uomo di sport, ma condividere certe regole, certi comportamenti, ...