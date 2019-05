Calcio | la Procura Figc chiede la retrocessione in C del Palermo

Striscione a Mussolini - Sala : "Il Calcio prenda posizione chiara" | La procura indaga anche su altre "bande" ultras : "Quest'anno il 25 aprile è più importante che mai. Non deve essere una festa di parte, però non è nemmeno di tutti, è di coloro che credono nella democrazia e nella libertà come elementi di civiltà", ha aggiunto

Il metodo Favini : lo scouting - le lezioni di tecnica e i conflitti coi procuratori. Così ha rivoluzionato il Calcio giovanile : ... non tollerava che si violassero le regole, un under 16 non potrebbe avere un agente ufficiale per regolamento, e non ha mai fatto nulla per nasconderlo come quando dichiarò: 'Nel nostro mondo sono ...