scuolainforma

(Di giovedì 9 maggio 2019) Una notizia decisamentee che fa sorridere quella che viene riportata dal quotidiano ‘Il Messaggero’ e che si riferisce ad una vicenda accaduta in Francia, per la precisione a Crêts-en-Belledonne, paesino situato nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, Sud-Est transalpino, non distante dal confine con l’Italia.gli iscritti a, la singolaredeiL’amministrazione della cittadina si è trovata costretta a dare un taglio al numero delle lezioni scolastiche a causa dell’esiguo numero di scolari iscritti, un problema comune per molti villaggi di montagna alle prese con un numero molto ridotto di residenti. Un gruppo diha organizzato una singolarecontro la decisione del sindaco: le mamme e i papà si sono presentati davanti allacon un gregge di pecore, pretendendo dalla massima istituzione ...

scuolainforma : Scuola, mancano gli alunni da iscrivere: ecco la curiosa protesta di alcuni genitori - p03308546 : RT @LucaMarchi81: @ricpuglisi In Italia chi è capace non va in politica. Manca una scuola di specializzazione seria, mancano partiti strutt… - MarisaPetrina : @MilaSpicola Scuola... educazione non mancano solo a Salvini ma anche ai suoi colleghi di partito La bella e colt… -