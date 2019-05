Risulta calcio live 9 maggio 2019

Risultati calcio live 3 maggio 2019 : ... Ligue 1 20:45 Strasburgo - Marsiglia GERMANIA: Bundesliga 20:30 Magonza - RB Lipsia INGHILTERRA: Premier League 21:00 Everton - Burnley ITALIA: Serie A 20:30 Juventus - Torino [CRONACA DIRETTA] ...

Pronostici Serie B - 37^ giornata : i consigli di CalcioWeb : Risultato pieno per la Cremonese : Pronostici Serie B – Ultime giornata di campionato in Serie B, si torna subito in campo con la 37^ giornata del torneo cadetto. Partite molto importanti nella giornata di sabato, il Palermo in trasferta contro l’Ascoli per alimentare le ultime chance di promozione diretta, il Brescia è già promosso in Serie A ed affronta il trasferta la Cremonese, alla ricerca di punti per i playoff. Lo Spezia affronta il casa il Crotone, ...

Calcio - Serie A 2019 - i Risultati di oggi (29 aprile) : Atalanta vittoriosa nel finale sull’Udinese - Berardi manda KO la Fiorentina al Franchi : Bastano quattro minuti nel finale all’Atalanta per battere l’Udinese nel posticipo della 34a giornata di Serie A 2018-2019: un rigore di de Roon a nove minuti dalla fine e un sinistro dal limite di Pasalic abbattono l’Udinese e mantengono gli orobici al quarto posto, in zona Champions League, a tre punti dall’Inter e con uno sulla Roma. La Fiorentina, invece, perde per 0-1 contro il Sassuolo a seguito del gol di Berardi ...

Pronostici Serie A 34^ giornata - i consigli di CalcioWeb : Torino-Milan - Risultato da decifrare : Pronostici Serie A – Domani al via il 34° turno di Serie A, spalmato come ormai d’abitudine nella tre giorni calcistica che si concluderà lunedì sera. Tre sfide al sabato tra cui la gara salvezza Bologna-Empoli, Roma-Cagliari e il big match Inter-Juventus. Alle 12.30 di domenica il Napoli va a Frosinone, due partite alle 15, e gli interessantissimi Sampdoria-Lazio alle 18 e Torino-Milan alle 20.30. Chiudono lunedì Atalanta-Udinese e ...

Spalletti : «Risultato giusto. Il calcio italiano è in salute» : ... ' Potevamo essere più precisi perché abbiamo sbagliato alcuni palloni che il livello Inter non deve ammettere - ha aggiunto il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport - Ci vuole più qualità e ...

Serie A calcio femminile : Risultati - classifica finale e verdetti. Juventus Campione d’Italia - bianconere in Champions con la Fiorentina : Si è conclusa la Serie A 2019 di calcio femminile, oggi è andata in scena l’ultima giornata di un campionato estremamente avvincente e appassionante. Tutto si è deciso in coda con ben tre squadre in lotta per lo scudetto prima dei 90 minuti conclusivi, ha festeggiato la Juventus che si è confermata Campionessa d’Italia grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta sul campo del Verona. La Fiorentina ha sconfitto la Roma per 2-1 allo scadere ...

Juve-Ajax - Allegri : “Risultato meritato - ma calcio bestiale. Futuro? Resto” : JUVENTUS AJAX 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della sconfitta contro l’Ajax: “Con quel secondo tempo l’Ajax ha meritato il risultato e il passaggio del turno. Nel primo tempo avevamo giocato bene, li avevamo messi in difficoltà. Ma il calcio è bestiale: […] L'articolo Juve-Ajax, Allegri: “Risultato meritato, ma calcio ...

Serie A calcio - i Risultati di oggi (14 aprile) : Frosinone-Inter 1-3 - Chievo-Napoli 1-3. Rinviata la festa scudetto della Juventus : Nel tardo pomeriggio e prima serata si sono disputate due partite valide per la 32^ giornata della Serie A. Il Napoli rinvia la festa scudetto della Juventus, i partenopei hanno infatti sconfitto il Chievo per 3-1 e si sono portati a 17 punti di distacco dai bianconeri quando mancano sei giornate al termine della stagione mentre i clivensi sono matematicamente retrocessi in Serie B. Koulibaly sblocca al 15′ con un colpo di testa su corner ...

Serie A calcio - i Risultati di oggi (7 aprile) : Napoli-Genoa 1-1 - Juventus a un punto dallo scudetto. Inter-Atalanta 0-0 - torna Icardi : Tra tardo pomeriggio e prima serata si sono disputate tre partite valide per la 31^ giornata della Serie A di calcio. La Juventus è a un solo punto dalla conquista matematica dell’ottavo scudetto consecutivo: i bianconeri hanno infatti 20 punti di vantaggio sul Napoli, che ha pareggiato 1-1 col Genoa, quando mancano sette turni al termine della stagione. I partenopei, già con la testa rivolta ai quarti di finale dell’Europa League ...