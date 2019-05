Omicidio Yara Gambirasio, Massimo Bossetti trasferito al carcere di Bollate

(Di giovedì 9 maggio 2019) Il muratore di Mapello condannato in Cassazione per l'della piccola, è statocome da richiesta dei suoi legali dalbergamasco di via Gleno, dove era recluso, a quello milanese di. In questi giorni, invece, il suo avvocato Claudio Salvagni prepara la richiesta di revisione del processo. "Abbiamo una pista che porta all'estero".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...