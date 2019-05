Nave della Marina ha soccorso un barcone con 40 migranti

Salvini : Nave della Marina ha soccorso barcone con 40 migranti - ma i porti restano chiusi : Salvini: nave della Marina ha soccorso barcone con 40 migranti, ma i porti restano chiusi

11 : 26 | Nave della Marina Militare soccorre migranti al largo della Libia : 09.05.2019 - Una trentina di migranti sono stati soccorsi al largo della Libia da una Nave della Marina Militare italiana. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il recupero dei migranti è avvenuto questa mattina.

Sea Watch - multati i parlamentari saliti a bordo della Nave Ong ferma davanti al porto di Siracusa : Dopo la denuncia la multa. Paradossale conclusione della visita di alcuni parlamentari italiani a bordo della nave della Ong tedesca Sea Watch nei giorni di fine gennaio in cui rimase per nove giorni ...

Migranti : Presidente Ars - 'non dimenticherò mai le donne della Nave Diciotti' : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Non è un caso che io abbia preferito farmi affiancare da donne in ruoli chiave della vita dell'Assemblea. Sono donne preparate, capaci e tenaci: tutte espressioni forti della vita parlamentare e culturale di Palazzo dei Normanni. Oggi, però, non posso non rivolgere un

Ecco la rieducazione dei bulli : in Nave agli ordini della Marina : ...di classe o dove manca la coesione tra gli studenti dicono gli organizzatori del progetto - interveniamo per lavorare sull'identità del gruppo facendo fare un'esperienza di conoscenza del mondo dell'...

Caso della Nave “Sea Watch” : indagati Salvini - Conte - Di Maio e Toninelli : Il procuratore ha presentato richiesta di archiviazione al tribunale dei ministri di Catania, che dovrà decidere sulla loro posizione entro i prossimi 90 giorni

Archeologia : apre al pubblico un nuovo allestimento della Nave di Marausa : Grande emozione questa mattina al Museo archeologico Lilibeo di Marsala (Trapani) per l’inaugurazione dell’allestimento espositivo della nave romana di Marausa. Si tratta di uno dei più importanti progetti culturali a cui ha lavorato l’assessore regionale ai Beni culturali Sebastiano Tusa, scomparso tragicamente lo scorso 10 marzo nel disastro aereo in Etiopia. A tagliare il nastro è stato il presidente della Regione siciliana ...

Migranti - il vescovo di Palermo Lorefice incontra Casarini : "Sono con voi della Nave Mare Jonio" : Il capo della missione che ha soccorso 50 naufraghi racconta il colloquio. "Mi ha detto: ogni vita salvata è un inno a Dio"

Migranti - sbarcano i 64 della Alan Kurdi a Malta. Ma la Nave non entrerà in porto. Salvini : “Nessuno arriverà in Italia” : Il governo maltese ha autorizzato lo sbarco degli oltre 60 Migranti – tra cui 12 donne, una incinta, e un bambino – a bordo della nave tedesca Alan Kurdi. La nave era bloccata da più di una settimana al largo della costa. I profughi saranno trasferiti in Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo come confermato dal premier maltese Joseph Muscat. Si rallegra di ciò il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha commentato: ...

Una donna incinta è stata fatta sbarcare dalla Nave “Alan Kurdi” della ong Sea Eye per motivi di salute : Nella notte una donna incinta che da otto giorni si trovava bordo della nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye è stata portata a Malta dopo aver avuto una crisi epilettica. Fino a ieri la donna, che è nigeriana e

Migranti - il senatore De Falco salirà a bordo della Nave dell’ong Mediterranea : “Continuano partenze e morti in mare” : Il senatore Gregorio De Falco, ex M5s ora al Gruppo Misto, è pronto a partire a bordo della nave Jonio con l’ong Mediterranea per le acque al largo della Libia. De Falco, ufficiale della Capitaneria di Porto protagonista delle operazioni di salvataggio durante il naufragio della Costa Concordia, sarà impegnato in eventuali operazioni di soccorso di Migranti in mare. Oggi incontrerà l’armatore della nave Ionio, Alessandro Metz, e gli altri ...