Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Rafael Nadal in scioltezza ai quarti di finale. Tiafoe piegato in due set : Missione compiuta per Rafael Nadal . Il campione spagnolo (n.2 del mondo) conquista i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid . Sulla terra rossa l’asso iberico si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 contro l’americano (n.37 del ranking) Frances Tiafoe , con lo score di 6-3 6-4 in 1 ora e 36 minuti di partita. Rafael se la vedrà, dunque, al prossimo turno contro lo svizzero Stan Wawrinka che ha avuto la meglio del giapponese Kei ...

ATP Madrid – Nadal con scioltezza all’esordio : Auger-Aliassime ko in due set - staccato il pass per il terzo turno : Esordio facile per Nadal al torneo ATP di Madrid: il tennista spagnolo ha staccato il pass per il terzo turno mandato al tappeto il giovane Auger-Aliassime Rafa Nadal facile all’esordio al torneo ATP di Madrid: il tennista spagnolo ha mandato al tappeto il giovane Auger-Aliassime in un’ora e 39 minuti di gioco con un doppio 6-3. Il 18enne canadese ha dato del filo da torcere allo spagnolo, che è però riuscito ad avere la meglio ...