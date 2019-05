MSI Optix MAG241CR curvo | recensione

viktec

(Di giovedì 9 maggio 2019) Il mercato dei monitor è incredibilmente vasto ed è pieno di particolarità che contraddistinguono, innanzitutto monitor da televisioni, e in secondo luogo, buoni monitor da monitor mediocri. I fattori che influiscono sono ovviamente la risoluzione, ma anche la frequenza di aggiornamento, l’aspect ratio e luminosità, per non parlare dell’estetica, forma (curved o non curved?) e pollici. MSI, già nota casa produttrice di eccellenti articoli gaming, ha voluto dire la sua anche in questo mercato, quest’oggi, con il modello. Design Stiamo parlando di un monitordelle dimensioni di 23.6″ che si presenta nella colorazione classica nera opaca e uno stand minimale ma aggressivo. La forma curva è sicuramente un fattore legato all’abitudine, ma ci sembra comunque un dettaglio in più, così come i bordi sottili che sono un piacere per la ...

