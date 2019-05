Madrid | Federer e Djokovic ai quarti

Tennis : Madrid - Federer e Djokovic ai 4/i : Lo svizzero numero 3 al mondo coglie così la vittoria in singolare numero 1200 in carriera e ora troverà Dominic Thiem, che ha eliminato agli ottavi Fabio Fognini. Djokovic non ha dato scampo invece ...

Madrid - Djokovic e Federer ai quarti : Madrid - Sulla terra della Caja Magica procede senza intoppi il cammino di Novak Djokovic , mentre per Roger Federer il passaggio del turno non è privo di difficoltà. Il numero uno del mondo e e il campione di Basilea accedono ai quarti di finale del Mutua Madrid Open , quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.536.160 euro. Tennis, Caroline Garcia incanta e vince ...

Federer-Thiem - Quarti Masters1000 Madrid 2019 : programma - orario e tv : Senza ombra di dubbio sarà il match del giorno, domani a Madrid, quello tra lo svizzero Roger Federer e l’austriaco Dominic Thiem, in programma sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo. Federer è stato costretto ad impegnarsi non poco contro il francese Gael Monfils, annullando anche due match point nel terzo set, prima di mandare in archivio la partita al tie-break. Diverso il discorso per il 26enne nativo di Wiener Neustadt che si è ...

Diretta Madrid Open 2019/ Nadal Tiafoe streaming video : Federer è ai quarti di finale : Diretta Fognini Thiem, Madrid Open 2019 streaming video e tv: cronaca live delle partite che giovedì 9 maggio si giocano nel torneo di tennis.

Masters 1000 Madrid 2019 : Roger Federer piega Gael Monfils al tie-break del terzo set - nei quarti sfiderà Dominic Thiem : Nella sfida più affascinante degli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid Roger Federer ha avuto ragione di Gael Monfils col punteggio di 6-0 4-6 7-6 in 2 ore e 3 minuti di gioco. Il primo set vede un solo giocatore in campo, che si chiama Federer, lo svizzero sbriga la pratica in 19 minuti e non si capisce bene se è più merito della sua classe infinita o della palese svogliatezza con cui ha approcciato la partita Monfils, già evidenziatasi ...

ATP Madrid – Federer - che fatica questa terra rossa : per battere Monfils serve il tie-break del terzo set : Roger Federer accede ai quarti di finale dell’ATP di Madrid: il tennista svizzero supera Gael Monfils al tie-break del terzo set Roger Federer stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP di Madrid. Il tennista svizzero, al ritorno sulla terra rossa dopo diversi anni di assenza, si è dovuto sudare l’accesso al turno successivo del torneo spagnolo. Gael Monfils si è dimostrato un osso duro per oltre 2 ore di partita. Federer ha iniziato ...

Masters 1000 Madrid 2019 : in campo insieme Djokovic - Federer e Nadal. Fabio Fognini all’assalto di Dominic Thiem per i quarti. : E’ il giorno della sfida che in tanti aspettavano a livello di ottavi di finale, e non solo in Italia: Fabio Fognini giocherà contro l’austriaco Dominic Thiem per guadagnarsi i quarti del Masters 1000 di Madrid. Tre i precedenti tra i due, con Thiem avanti 2-1. L’ultimo, però, è stato vinto da Fognini, nell’ultima edizione degli Internazionali d’Italia a Roma. Per tanti questo è un incontro che merita altissima ...

Roger Federer - Masters 1000 Madrid 2019 : “Buon esordio con Gasquet. Sfidare Nadal? Vorrebbe dire essere in finale…” : Un primo turno così ben giocato forse non se lo poteva attendere nemmeno lui. Roger Federer, infatti, ha demolito Richard Gasquet 6/2 6/3 in appena 52 minuti e ha dimostrato che i tre anni di assenza dal “rosso” non hanno scalfito le sue certezze e la sua voglia di non mollare mai di un centimetro nonostante i quasi 38 anni. Al termine del match lo svizzero ha fatto il punto della situazione del suo esordio. “Sono molto felice ...

Tennis - Madrid : rientro con vittoria per Federer : Madrid - Sono bastati 52 minuti a Roger Federer per ritornare a vincere sulla terra battuta, superficie su cui non giocava da ormai 3 anni. Lo svizzero ha superato con il netto punteggio di 6-2, 6-3 ...

Atp Madrid - vince Fognini. Subito fuori Cecchinato. Avanzano Djokovic e Federer : Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, si è sbarazzato dello statunitense Taylor Fritz , numero 57 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Roger Federer domina contro Richard Gasquet e vola al terzo turno : 54 minuti di gioco, 6-2 6-3: è questo il riscontro del primo match dopo tre anni di “astinenza” sulla terra rossa di Roger Federer. Il campione svizzero (n.3 del mondo) ha regolato in meno di un’ora il francese Richard Gasquet (n.39 del ranking) con estrema facilità. Una sorta di allenamento per il “Maestro” al cospetto del transalpino, operato all’inguine e fuori 5 mesi dal circuito, costretto a confrontarsi ...

ATP Madrid – Federer non lascia scampo a Gasquet - King Roger vola agli ottavi senza faticare : Il tennista svizzero supera senza problemi il suo avversario francese, stendendolo con il punteggio di 6-2, 6-3 Roger Federer avanza senza fatica agli ottavi di finale del torneo ATP di Madrid, lo svizzero non lascia scampo a Richard Gasquet battendolo nettamente con il punteggio di 6-2, 6-3. Un match dominato dal numero 4 del ranKing, gestito senza patemi dall’inizio alla fine fino al punto finale, arrivato dopo soli 54 minuti di ...