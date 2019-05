Iran | Ue | nessun ultimatum si rispetti accordo sul nucleare

Vi ricordate l’Iran? Quel Paese ‘un po’ così’ di cui nessuno parla più : Trovo affascinante come certe nazioni possano letteralmente sparire dai cuori di noi occidentali. Un vecchio detto dice “lontano dagli occhi lontano dal cuore”. Nell’epoca moderna questo significa zero copertura mediatica. Della Russia si sa poco, giusto quando scoppia una bomba; lo Yemen va bene solo quando non ci sono morti più freschi da mettere in telecamera. E poi lo Yemen è noioso! Fan solo stragi piccine, e poi ci sono i ...

Ilaria Alpi e MIran Hrovatin - due nomi che nessuno potrà mai dimenticare : Roma, è il pomeriggio di domenica 20 marzo 1994. Sono le 15, 05 e la terza rete della Radiotelevisione Italiana interrompe le trasmissioni per mandare in onda una breve edizione straordinaria del Tg3. Chi parla è il giornalista Flavio Fusi, visibilmente commosso e provato, che annuncia:"Oggi è un giorno tragico, un giorno di lutto per l'informazione italiana, per la Rai, e soprattutto per noi giornalisti e per tutti quelli ...

Milan Inter - Spalletti : 'Nainggolan e MIranda out'. Icardi - nessuna novità : - di ninocr 16:07 Dopo la conferenza, Spalletti parla anche in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. - di ninocr 15:43 Finisce qui la conferenza stampa di Luciano Spalletti. - di ninocr 15:43 Cosa ...