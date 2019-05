Il primo trailer di It | capitolo 2

Ghost Camp ha pubblicato il primo simpatico trailer del suo gioco di avventura Tales of Treachery : Tales of Treachery è il nuovo titolo in sviluppo dello studio Ghost Camp. Il gioco di avventura vi permetterà di utilizzare il vostro smartphone ed ha trama è abbastanza intrigante e particolare.Come riportato da DualShockers, il gioco è strutturato per avere un massimo di quattro giocatori. Tra questi, un giocatore sarà il traditore e dovrà essere smascherato dal gruppo, attraverso scelte narrative segrete ed una serie di eventi. Il meccanismo ...

Watchmen - il primo teaser trailer della serie fa ben sperare : L’orologio dell’apocalisse, quello che annuncia la fine del mondo per colpa delle armi nucleari, batte il tempo in maniera implacabile e sulle sue note si sviluppa il primo teaser della serie Watchmen. Il video ci offre un assaggio della nuova produzione della HBO, tra le più attese di questa stagione dai fan. La serie infatti è ispirata alla celebre graphic novel Watchmen firmata da Alan Moore e disegnata da Dave Gibbons, ...

«Beverly Hills 90210» : primo trailer (e data di uscita) del revival «BH90210» : Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?«La gang torna a ...

Beverly Hills 90210 - il primo teaser trailer con il cast al completo : The Gang Returns Home: poche semplici parole per accompagnare il video che annuncia che il 7 agosto andrà in onda il primo episodio, dei sei previsti, di BH 90210 ossia del revival di Beverly Hills 90210. C’era tutti tranne ovviamente il povero Luke Perry, l’indimenticabile Dylan scomparso all’improvviso il marzo scorso a cui sembra (è presumibile ma per il momento sono solo rumors) sarà dedicata l’intera nuova stagione. ...

Watchmen il primo trailer dell'attesa serie tv HBO di Damon Lindelof con Jeremy Irons : HBO sta per dire addio a Game of Thrones, i suoi 12 milioni di spettatori e i numeri record anche in Italia per Sky Atlantic. Ma non ha alcuna intenzione di abbattersi o di abbassare il tiro. Basta vedere il primo trailer di Watchmen appena rilasciato.Un trailer che fa venire la voglia di vedere la serie anche a chi non mastica il fumetto DC Comics degli anni '80 da cui è tratto.prosegui la letturaWatchmen il primo trailer dell'attesa serie ...

IT : Capitolo 2 – il primo trailer uscirà fra pochi giorni : IT: Capitolo 2 è sicuramente uno dei film horror più attesi di quest’anno, dopo un primo film che globalmente ha incassato oltre 700.381.748 dollari, il clown più spaventoso della storia del cinema è pronto a tornare con questo secondo Capitolo conclusivo della storia di Stephen King. Tra le strade di New York, sopratutto a Times Square, sono apparsi degli annunci inediti, i quali rivelano che il trailer del film verrà rilasciato nel corso ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - diffuso il primo trailer in italiano - : Il nuovo film della saga di fantascienza iniziata nel 1977, diretto da da J.J. Abrams, arriverà sul grande schermo dal prossimo 18 dicembre. Oggi si festeggia in tutto il mondo lo Star Wars Day e i fan piangono la morte di Peter Mayhew, l'interprete di Chewbecca

«L'Immortale» - primo trailer del film su Ciro Di Marzio : «Gomorra»: la quarta stagioneL'occasione si è avuta con il gran finale di Gomorra 4. A margine di una ...

Arriva il primo trailer di The handmaid’s tale 3 - l’alleanza tra June e Serena sconvolgerà Gilead? : Manca poco più di un mese al ritorno del drama distopico più angosciante degli ultimi anni, e Hulu ha deciso di rendere l'attesa ancora più dura presentando fin da ora il primo, densissimo trailer di The handmaid's tale 3. Il finale della seconda stagione aveva già sconvolto le previsioni degli spettatori per via della decisione di June (Elisabeth Moss) di restare a Gilead e affidare la sua neonata a Emily (Alexis Bledel), messa al sicuro su ...

Veronica Mars - il nuovo cast e i vecchi attori all'opera nel primo trailer del revival : Veronica Mars sta per tornare e milioni di fan in tutto il mondo non vedono l'ora, vista l'ampiezza del fandom che dall'inizio degli anni Duemila ha inseguito la serie dappertutto. Lo show ha avuto il grande merito di aver raccolto tutti gli orfani di Buffy , ...

Borderlands 3 : Nuovi dettagli e primo Gameplay Trailer : Il momento tanto attesto è finalmente giunto, Borderlands 3 si mostra nel suo primo Gameplay Trailer, per tale occasione vengono divulgate Nuovi dettagli che vogliamo condividere con voi di seguito. Borderlands 3: Gameplay Trailer e Nuovi dettagli Annunciati dei contenuti post lancio e attività Endgame che verranno svelati durante l’E3 Previsti 4 differenti DLC incentrati sulla trama, attività come eventi e raid Ogni ...

Online il primo teaser trailer di Warhammer Underworlds : Online : Steel Sky Productions ha annunciato che la sua prossima creazione, tratta dal gioco di Games Workshop Warhammer Fantasy, a sbarcare nel mondo digitale sarà Warhammer Underworlds: Online . È Online il primo teaser trailer di Warhammer Underworlds: Online, il nuovo capitolo del franchise di Games Workshop a sbarcare su PC Si tratta di ...

Sonic The Hedgehog - il primo trailer del film dal videogioco : http://www.youtube.com/watch?v=FvvZaBf9QQI “Ogni eroe ha la sua genesi” e la genesi che vediamo in questo video è quella di Sonic The Hedgehog, il riccio blu dalla super velocità protagonista di una delle saghe di videogiochi più di successo della Sega. Ora, dopo 28 anni, l’animaletto si ritrova al centro di un film il cui primo trailer è stato diffuso proprio in queste ore. Assieme a Ben Schwartz, che doppia la creatura ...

Gemini Man - Will Smith contro se stesso nel primo trailer : http://www.youtube.com/watch?v=MJQ2EHGOHrI È meglio il Will Smith di una ventina d’anni fa oppure il Will Smith più maturo di oggi? L’annosa domanda non è solo speculazione fantasiosa ma anche un interessante risvolto di Gemini Man, il nuovo film d’azione che vede protagonista l’attore de Il principe di Bel Air in ben due ruoli identici. Nella pellicola del regista premio Oscar Ang Lee (Brokeback Mountain, Vita di Pi), ...