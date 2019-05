Candele contro il gelo nei vigneti di Novacella

ideegreen

(Di giovedì 9 maggio 2019) Scendono le temperature in tempi non sospetti e in Alto Adige ci si ingegna per limitare i danni di queste bizze climatiche sempre più frequenti ha sfoderato leilneidi. (altro…)ilneidiIdee Green.

Agenzia_Ansa : Candele contro il #gelo nei vigneti in #AltoAdige: la FOTO #maltempo #neve #ANSA - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Una distesa di candele per proteggere i vigneti e le coltivazioni di mele. È la soluzione adottata in Alto Adige contro l'onda… - annacz64 : RT @DDurissini: I vigneti dell'Alto Adige illuminati da migliaia di candele contro il gelo di maggio -