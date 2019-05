Stiamo cercando una persona! A 75 anni scopre su facebook di avere sei fratelli

La donna, sorpresa dalla domanda, resta inizialmente interdetta; non sa che dall'altra parte del pc ci sono 6 membri della sua famiglia e una storia davvero bella. Francesca è figlia di Maria Trivella, una giovane donna che nel 1943 stava per sposarsi con Francesco Diana, militare della Sardegna. Lei è in dolce attesa senza che il compagna lo sappia, ma poco prima del matrimonio il miliare deve tornare in Sardegna per recuperare dei documenti necessari a sposarsi;q uel viaggio che sarebbe dovuto essere di pochi giorni dura, però, alcuni anni per Francesco Diana viene mandato a combattere in Russia e per tre anni di lui non si hanno più notizie. Così Maria dà alla luce sua figlia dal sola, il 26 aprile 1994, e credendo morto il suo compagno si rifà una vita con un altro uomo.

Il militare, però, non è morto e di ritorno dalla guerra cerca la sua compagna e la trova; Francesco vede Maria per strada, ma lei è in compagnia del nuovo marito e ha una figlia in braccio. Il militare crede, così, che la storia d'amore sia finita ma in realtà ha una figlia e non lo sa. Francesco Diana torna in Sardegna e si sposa con Giovanna da cui avrà sei figli; ma pian piano viene alla luce la presenza di una sorella "nascosta", Francesca. Difatti, Maria Trivella era rimasta in contatto con la sorella del suo primo compagno e le manda la foto della piccola, ma di quelle immagini l'uomo non verrà mai a conoscenza fino alla morte nel 1996. A saperlo, però, saranno i sei fratelli di Francesca, e da qui l'inizio della nuova storia.

(Di giovedì 9 maggio 2019) Una vicenda veramente avventurosa e insolita quella raccontata dal Tirreno. "Ora voglio godermi il loro affetto il più possibile", dice la donna. Ha scoperto di 4 sorelle e 2 fratelli attraverso un messaggio su Facebook. Francesca Trivella, 75enne di Palaia, nel Cunese, il 14 marzo scorso, nel primo pomeriggio, ha ricevuto un messaggio sul social: "una persona che ha il tuo stesso nome e cognome, che aveva una mamma che si chiamava Maria Trivella". Così è ripresa la storia di una ricongiunzione familiare iniziata nel 1943 a Cascina.