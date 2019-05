Trono Over | Michele Loprieno se ne va e rivela | “Non sto più bene”

lanostratv

(Di mercoledì 8 maggio 2019)lascia il: “Non sto bene, non mi diverto più” Puntata di addii quella di Uomini e Donne andata in onda oggi. La prima ad annunciare l’addio al programma è stata Roberta che, dopo l’ennesimo battibecco con Armando, ha dicharato di lasciare il suo posto nel parterre femminile per via di alcuni impegni personali. Il secondo della giornata è stato, a sorpresa,, il bel cavaliere che aveva fatto sognare con la sua storia d’amore con la dama sarda Claudia. Queste le sue parole pronunciate in studio: “Non sto più bene, non mi diverto più… Uomini e Donne mi è servito a capire che posso tornare ad amare. Sono successe delle cose che non mi appartengono, preferisco stare a casa”ha detto addio al, quindi, e quest’ultimo perde un cavaliere che avrebbe potuto dare delle belle ...

