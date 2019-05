romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) VIABILITÀMERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 9:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNOANCORA DIFFICILE NEL QUADRANTE SUD EST DEL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA E TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI. SULLAFIUMICINO CODE A TRATTI TRA PARCO DE MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST E TRA VIA FIORENTINI E PALMIRO TOGLIATTI VERSO TIVOLI. SEMPRE DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST, CODE DAL BIVIO PER LA A24TERAMO FINO ALLA GALLERIA GIOVANNI XIII VERSO LO STADIO OLIMPICO. INCIDENTE SU CORSO DI FRANCIA IN PROSSIMITÀ DELL’AUDITORIUM PARCO ...

CCISS_Ministero : Roma Via Cristoforo Colombo fine traffico rallentato causa semafori non funzionanti a Roma Via Laurentina - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-05-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -