Sfregia l' ex con l' acido dopo una lite L' uomo rischia di perdere un occhio

Gessica Notaro - i giudici : “Sfregiata con l’acido per privarla della sua identità. No attenuanti per frustrazione amorosa” : Nessuna attenuante può essere concessa per un gesto come quello compiuto da Edson Tavares, che sfregiò con l’acido il volto della sua ex fidanzata, la showgirl riminese e finalista a Miss Italia Gessica Notaro. Per i giudici della Corte di appello di Bologna, che hanno condannato l’imputato a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni, l’aggressione fu la “plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima ...