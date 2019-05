Salvini | Chiuderemo uno per uno i negozi di cannabis light

agi

(Di mercoledì 8 maggio 2019) "Faremo controlli a tappeto e chiederò da domani la chiusura uno per uno di tutti questi presuntituristici di, che peraltro vendono droga anche ai minori e che per quanto mi riguarda vanno sigillati dal primo all'ultimo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo, che ha incontrato le comunità terapeutiche al Viminale. "Ce ne sono ormai più di mille - ha attaccato- al di fuori di ogni regola e di ogni controllo. Io non aspetto la sentenza della Cassazione di fine maggio, dobbiamo chiudere uno per uno tutti questi luoghi di diseducazione di massa". "Ci sono queste feste della, feste delle canne, in giro per l'Italia, l'ultimo scempio ahimé a Milano: chiederò che siano proibite tutte, perché quando si svolgono vengono beccati chili e chili di sostanze spacciate a cielo aperto", ha aggiunto

