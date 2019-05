Roma | Mit da via libera per riapertura stazione metro Spagna

Maltempo Emilia Romagna - agricoltura colpita : possibile richiesta dello stato di calamità : La Regione Emilia-Romagna non perde tempo ed è già al lavoro con i suoi tecnici per la ricognizione puntuale dei danni subiti dalle coltivazioni agricole in tutta l’Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini. Appena passata l’ondata di Maltempo del week end scorso – con precipitazioni oltre i 100 millimetri in 36 ore e neve sopra i 400 metri, evento che a primavera inoltrata qui non si vedeva da oltre 60 anni – ...

Uno tsunami che colpisce il litorale Romano : simulato un evento calamitoso a Pratica di Mare : Uno tsunami che colpisce il litorale romano: questo l’evento calamitoso che è stato simulato presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare (Rm) nel corso dell’evento dimostrativo “Duplice uso sistemico: impiego innovativo delle Forze Armate al servizio del Paese“, alla presenza del premier Giuseppe Conte e il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Dalla costituzione su nave Etna di una sala operativa interforze ...

Imola. Torna la F1 in Romagna. Al 'Duo' Bellavista-Soglia tocca celebrare il mitico 'Magic- Ayrton Senna'. : ... uno in apertura della conferenza stampa con i piloti e l'entourage della Formula Uno , l'altro rivolto agli affezionati fans, provenienti da tutto il mondo, del grande pilota brasiliano che è ...

Tex. 70 anni di un mito in mostra a Roma : E' il 30 settembre 1948 quando nelle edicole italiane debutta il primo albo a striscia di Tex, personaggio creato da Gianluigi Bonelli. mostra a Roma

Meteo - ottanta centimetri di neve sulle Dolomiti. Temporali a Roma : Nevicate di aprile. Maltempo, ma anche inaspettate giornate di divertimento per chi non ha rinunciato alla montagna in primavera. Una perturbazione atlantica ha colpito soprattutto il Nord Est e le ...

Assemblea nazionale per la giustizia di prossimità a Roma : Il Comitato pro-tribunale di Modica annuncia che il presidente del Coordinamento nazionale per la giustizia di prossimità ha convocato un'Assemblea

Street food (d’autore) e bollicine : a Roma la Bomba salata di Niko Romito : La Bomba salata di Niko RomitoBomba e bollicineSpazio Pane e Caffè: gli interniSpazio Pane e Caffè: l'esperienza del localeBomba: come e quandoBomba: le magnifiche setteOltre Bomba: l'offerta di Spazio Pane e CaffèSpazio Pane e Caffè Roma: infoNon serve essere critici o giornalisti del settore per conoscere Niko Romito: il suo è un nome che ogni amante della cucina d’autore non solo ricorda ma stima e ammira con dedizione. I motivi sono tanti e ...

È morto Massimo Marino - personaggio cult dell'emittenza locale Romana : Massimo Marino è morto. Lo conoscevano tutti, anche se molti facevano finta di non averlo mai visto. Era uno dei personaggi più noti dell'emittenza locale romana, volto noto a...

Un uomo è stato arrestato per aver nascosto un chilo di cocaina in un loculo del cimitero del Verano - a Roma : Un marmista di 42 anni è stato arrestato per aver nascosto un chilo di cocaina in un loculo vuoto del cimitero del Verano, a Roma. L’uomo aveva nascosto la cocaina nel loculo vuoti di una cappella funeraria nel Colle del Pincetto,

Roma - uomo arrestato al cimitero del Verano. Confezionava e nascondeva la cocaina nei loculi : Un marmista Romano, di 42 anni, è stato arrestato nella Capitale. L'uomo è stato fermato dopo che una pattuglia della polizia lo aveva seguito e visto entrare e parcheggiare nell'area più antica dello ...

Roma : droga nel cimitero del Verano - arrestato marmista : Singolare nascondiglio per quasi 110mila dosi di cocaina e per una pistola rubata: erano nascoste nelle tombe del Verano, storico cimitero di Roma. A trovarle ieri, la polizia, dopo un'inseguimento e ...

Roma - giallo metro Spagna. Atac : riapre in settimana. Ma il Mit : mai dato ok a scale mobili : È giallo sulla riapertura della stazione metro Spagna di Roma. «Riaprirà entro la fine della settimana», ha annunciato Franco Middei responsabile servizi...

Roma : Mit - nessun ok riapertura scale : ANSA, - Roma, 15 APR - "E' assolutamente destituito di fondamento che l'Ustif, l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, abbia 'liberato' alcune ...

