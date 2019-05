Petrolio | dopo il crollo | ora sui prezzi è tutto nelle mani dei sauditi

Petrolio in calo dopo la dichiarazione di Trump all'OPEC : Per dire la verità c'era chi ipotizzava che sull'incremento avesse influito anche la crescita dell'economia cinese, dal primo trimestre del 2019,. Fine della proroga sulle esenzioni Alla vigilia ...

Petrolio in calo dopo la dichiarazione di Trump all'OPEC : Ogni decisione presa dal Presidente degli USA Donald Trump ha conseguenze sull'andamento dei mercati e scatena un'impennata o un brusco calo sui mercati borsistici di tutto il mondo. Sanzioni sull'...

Petrolio in rally dopo l'annullamento del vertice OPEC di aprile : Volano i prezzi del Petrolio, che toccano nuovi massimi del 2019 grazie ai tagli dell'offerta dell'OPEC e al calo della produzione di Iran e Venezuela.Niente vertice OPEC sul PetrolioL'Organizzazione dei Paesi esportatori di Petrolio ha deciso di eliminare dal calendario il vertice di aprile (in realtà per la revoca manca ancora l’approvazione formale di tutti i Paesi membri, ma è cosa scontata). Questo significa che almeno fino ad inizio estate ...