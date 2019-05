Lucarelli | Insieme è Meglio | | ' La Lega non conosce la città'

fanoinforma

(Di mercoledì 8 maggio 2019) ... al contrario lagode di un servizio utile e importante, che può essere realizzato in parte grazie ai fondi pubblici in parte grazie alle capacità delle stesse di creare economia. Quindi un ...

mely_lucarelli : Quando vivono a lungo insieme gli animali finiscono per amarsi, gli uomini per odiarsi. - viverefano : Lucarelli (Insieme è meglio): 'Valorizzare la cultura rendendola accessibile a tutti' - ignotoale75 : RT @caterinabalivo: Grazie a Massimiliano Rosolino e @pinostra (che ieri ci ha fatto anche un po’ preoccupare sulle scaleee!) per il bel po… -