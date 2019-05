Lewis Hamilton in versione Zoolander | Serena Williams con le Nike e gli altri sportivi

F1 - Esteban Ocon : “Prima della fine della stagione sarà guerra tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas” : Esteban Ocon negli ultimi mesi ha vissuto un mix davvero particolare di emozioni a livello di Formula Uno. Prima è stato appiedato dalla sua squadra, la Force India, ormai diventata Racing Point, quindi è divenuto il terzo pilota e collaudatore della Mercedes, confidando in maniera notevole sulla possibilità di poter approdare sul sedile di una Freccia d’argento nel 2020, alla scadenza del contratto di Valtteri Bottas. Fino a qualche ...

Formula 1 – Dall’amore per Daenerys al ‘finto spoiler’ - Lewis Hamilton e la passione per il Trono di Spade [GALLERY] : Lewis Hamilton appassionatissimo del Trono di Spade: il britannico della Mercedes tra dichiarazioni d’amore e finti spoiler E’ iniziata l’ottava stagione del Trono di Spade e tutti gli appassionati della seguitissima serie tv non si sono di certo persi le prime tre puntate, tra approvazione, critiche e qualche antipatico spoiler. Tra coloro che non riescono a perdersi un episodio della serie c’è anche Lewis ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si fa fregare dalla Ferrari : “se Vettel e Leclerc avessero fatto come noi…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul duello con la Ferrari, ammettendo come i valori siano molto livellati Quattro doppiette nelle prime quattro gare di un Mondiale rappresentano un record storico per la Formula 1, centrato in questa stagione dalla Mercedes con la coppia Hamilton-Bottas. photo4/Lapresse Un dominio sorprendente considerando come la Ferrari si era approcciata a questo 2019, apparendo velocissima nei test di ...

F1 - Valtteri Bottas contro Lewis Hamilton : scontro interno in Mercedes. Toto Wolff : “Il rapporto può deteriorarsi - pronti i cartellini rossi” : Le Mercedes stanno dominando il Mondiale F1, hanno realizzato quattro doppiette in altrettante gare (impresa mai riuscita nella storia) e hanno schiacciato la Ferrari che non è mai riuscita a contrastare le Frecce d’Argento tranne in Bahrein dove un problema meccanico ha tradito Charles Leclerc lanciato verso il successo. Valtteri Bottas ha vinto in Australia e in Azerbaijan, Lewis Hamilton si è imposto al Sakhir e in Cina: il finlandese ...

Lewis Hamilton cede al fascino delle italiane [GALLERY] : Dal paddock Formula 1 alla sua vita privata: l’inglese, campione del mondo iridato, si circonda solo di italiane tutte curve Dalle Formula 1 alle due ruote, la passione per i motori dei piloti del campionato mondiale non si limita al mero lavoro. Considerate le non indifferenti possibilità economiche, le stelle del paddock difficilmente si legano ad un marchio o ad un modello in particolare ma preferiscono circondarsi di moto diverse ...

Formula 1 – Bottas e Hamilton ‘guidati’ da Wolff nei giri finali del Gp dell’Azerbaijan? Lewis svela il contenuto del team radio : Nessun ordine di scuderia via radio per Lewis Hamilton e Valtteri Bottas durante il Gp dell’Azerbaijan: le parole del pilota britannico Anche il Gp dell’Azerbaijan si conclude con le due Mercedes leader della corsa. Dopo aver conquistando i primi tre round del campionato mondiale di Formula 1, le frecce d’argento segnano una storica doppietta anche sul podio di Baku. Data l’equità di risultati ottenuti dalla ...

Formula 1 – Nuovo tatuaggio per Hamilton a Baku : sulla mano di Lewis spunta una figura tra il sacro ed il profano [GALLERY] : Nuovo tatuaggio per Lewis Hamilton: in occasione del Gp dell’Azerbaijan spunta un tattoo tra il sacro ed il profano Diventano più numerosi i tatuaggi sul corpo di Lewis Hamilton. Il britannico ha mostrato infatti a Baku sulla sua mano sinistra un Nuovo tattoo. Il pilota della Mercedes si è fatto tatuare un cubo di Metatron, simbolo mistico che sin dall’antichità rappresenta la Mappa della Creazione. Hamilton, all’interno ...

Formula 1 – Lewis Hamilton - stoccata a Vettel : “se ci fosse stato Leclerc in qualifica sarebbe stata più dura” : Lewis Hamilton commenta le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan: il parere del pilota britannico della Mercedes sulla lotta con le Ferrari Le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan si sono concluse con il predominio delle Mercedes. Valtteri Bottas poleman di giornata e Lewis Hamilton ad inseguirlo, hanno sancito la supremazia delle frecce d’argento, che ancora una volta hanno messo dietro le Ferrari. Un Sebastian Vettel terzo e ...

Lewis Hamilton F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Le Ferrari sembravano più veloci ma abbiamo monopolizzato la prima fila” : Lewis Hamilton ha conquistato la seconda posizione nelle qualifiche del GP Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il britannico si è dovuto inchinare al cospetto del compagno di squadra Valtteri Bottas che è riuscito a batterlo proprio allo scadere, il Campione del Mondo in carica non è così riuscito a conquistare la pole position ma scatterà comunque in prima fila e ha tutte le carte in regola per puntare al successo. Lewis Hamilton ha ...

VIDEO Lewis Hamilton - nuovo tatuaggio sulla mano sinistra per il campione del mondo : Lewis Hamilton non passa mai inosservato e il quarto weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno, a Baku, non fa eccezione. Il cinque volte iridato, oltre che alle grandi qualità in pista, mette spesso in mostra il suo stile molto particolare e la collezione dei tatuaggi presenti sul suo corpo va ad arricchirsi di un altro simbolo sulla mano sinistra. Come svelato da Sky Sport F1, Lewis si è concesso un altro “disegno” con un ...

Formula 1 – Lewis Hamilton guarda le Ferrari da lontano - il britannico nota il gap dopo le FP2 : “loro più avanti di noi” : Lewis Hamilton commenta le seconde prove libere del Gp d’Azerbaijan: le dichiarazioni del pilota britannico della Mercedes Un incidente di George Russell, a causa di un tombino, ha fatto annullare le prime prove libere del Gp d’Azerbaijan. dopo il controllo di tutti i 300 tombini della pista semi-cittadina di Baku, le FP2 sono terminate nel segno di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, segnando il tempo di 1:42.877, si è ...

Lewis Hamilton F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Non sarà facile recuperare 7 decimi alle Ferrari - ma sul passo gara…” : Un terzo posto a quasi sette decimi dal miglior tempo di Charles Leclerc, non può certo far sorridere in maniera particolare Lewis Hamilton al termine della prima giornata dedicate alle prove libere disputata oggi. Il campione del mondo in carica, infatti, sapeva che la Ferrari avrebbe fatto la voce grossa in concomitanza con il Gran Premio dell’Azerbaijan 2019 di Formula Uno, ma il venerdì di Baku ha forse sorpreso in maniera negativa ...

Formula 1 – Altro che FP1 - Lewis Hamilton si dedica al ‘Trono di Spade’ : il divertente post social del pilota : Lewis Hamilton ironizza sull’annullamento delle prime prove libere a Baku, il britannico della Mercedes si dedica alla sua serie tv preferita Le FP1 del Gp d’Azerbaijan sono state annullate a causa dell’incidente che ha visto coinvolto George Russell. Il pilota della Williams, a causa di un tombino, ha rischiato grosso a Baku e per questo motivo per il proseguo delle prime prove libere i commissari di pista hanno ...

La MotoGp chiama - Lewis Hamilton risponde… presente : la sorprendente ammissione del pilota britannico [FOTO] : Il pilota della Mercedes ha ammesso nelle sue Instagram Stories di non veder l’ora di guidare una MotoGp La Formula 1 è il suo mondo, ma Lewis Hamilton non ha mai nascosto di voler provare anche una MotoGp. Il pilota britannico non ha perso l’occasione nemmeno questa volta per confermare questa sua passione, rispondendo alle domande dei fan nelle sue Instagram Stories. Il primo quesito rivolto al campione del mondo è stato ...