Le vendite di Anthem non hanno soddisfatto le aspettative di EA

Ottime vendite per Anthem negli USA nel primo mese : è il secondo più grande lancio di sempre per un gioco di BioWare : NPD ha pubblicato il report relativo alle vendite negli Stati Uniti per il mese di febbraio, rivelando l'hardware e i software più venduti per il periodo e fornendo un aggiornamento generale sulla salute del settore.Come riporta Gamespot, a partire dalle vendite di giochi, Anthem è stato il titolo più venduto del mese, battendo altre nuove uscite come Jump Force, Far Cry New Dawn e Metro Exodus.Anthem, inoltre, è diventato il secondo più grande ...