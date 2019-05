ZTE - lancia il primo smartphone 5G in Cina : ZTE Corporation , la big cinese delle telecomunicazioni, ha mostrato per la prima volta in Cina lo ZTE AXON 10 Pro 5G, uno smartphone 5G che sarà presto disponibile anche in Finlandia e Austria . La ...

Il primo smartphone 5G di Zte arriva in Cina - Finlandia e Austria : ZTE ha lanciato il primo smartphone 5G in Cina. AXON 10 Pro 5G è il cellulare di punta 5G e sarà presto disponibile anche in Finlandia e Austria. A fine marzo ZTE è diventato il primo produttore di telecomunicazioni a completare la connessione end-to-end 5G con i vettori in Cina. Xu Feng, CEO di ZTE mobile devices, ha sottolineato che l'azienda ha ...

Google svela Pixel 3a - il suo primo smartphone di fascia media : Google svela il Pixel 3a, uno smartphone che segna l'esordio della compagnia nella fascia media del mercato. Presentato durante la Google I/O, la conferenza annuale degli sviluppatori che ha preso il via stasera a Mountain View, in California, il telefono è il fratello minore...

Xiaomi supera le stime di vendita di smartphone nel primo trimestre dell'anno : sì - no o forse? - foto - : In ogni caso oggi l'azienda ha comunicato ufficialmente i dati di vendita per il primo trimestre 2019 e sembrano essere più alti delle aspettative: 27,5 milioni di unità in tutto il mondo . Abbiamo ...

OPPO Reno 5G è il primo smartphone 5G ad essere disponibile in Europa : OPPO Reno 5g può vantare il titolo di "primo smartphone 5G disponibile nel continente europeo", così come annunciato trionfalmente dal produttore asiatico L'articolo OPPO Reno 5G è il primo smartphone 5G ad essere disponibile in Europa proviene da TuttoAndroid.

Meizu 17 potrebbe essere il primo smartphone 5G dell’azienda - riprendendo il design di Meizu Zero : Sarà Meizu 17 il primo smartphone della compagnia cinese dotato di connessione 5G, con un design ripreso da quello di Meizu Zero. L'articolo Meizu 17 potrebbe essere il primo smartphone 5G dell’azienda, riprendendo il design di Meizu Zero proviene da TuttoAndroid.

Moto RAZR - il primo smartphone pieghevole di Motorola - appare in nuovi render : Moto RAZR, il primo smartphone pieghevole di Motorola, fa una nuova apparizione in una serie di render mostrando le sue presunte forme. L'articolo Moto RAZR, il primo smartphone pieghevole di Motorola, appare in nuovi render proviene da TuttoAndroid.

Sarà HONOR V20 il primo smartphone a utilizzare il nuovo Ark Compiler : Zhao Ming, presidente di HONOR, ha annunciato che Sarà HONOR V20 il primo smartphone a utilizzare Ark Compiler, che promette di velocizzare il sistema. L'articolo Sarà HONOR V20 il primo smartphone a utilizzare il nuovo Ark Compiler proviene da TuttoAndroid.

Huawei P Smart Z : il primo smartphone dell’azienda cinese con camera anteriore a scomparsa : Huawei sarebbe pronta a far esordire sul mercato il suo primo cellulare con camera anteriore a scomparsa, ad un prezzo di...

Rinviato il lancio del Samsung “Galaxy Fold” : problemi per il primo smartphone pieghevole : Non tutte le ciambelle escono con il buco in casa Samsung, ed è proprio questo il caso dell’avveniristico smartphone “Galaxy Fold” che forse paga lo scotto di voler essere stato tra i primi dispositivi con il display pieghevole, a prova che la tecnologia ancora deve essere messa a punto. Una grave battuta d’arresto per quello che è stato il dispositivo mobile più atteso da anni, infatti Samsung ha comunicato il rinvio ...

Il presunto primo smartphone 5G di HTC appare in documenti ufficiali : Nonostante abbia venduto la sua divisione mobile a Google, HTC ha confermato che continuerà a produrre smartphone e il primo 5G arriverà nella seconda metà dell'anno L'articolo Il presunto primo smartphone 5G di HTC appare in documenti ufficiali proviene da TuttoAndroid.

AnTuTu pubblica il rapporto globale sulle preferenze degli utenti di smartphone Android per il primo trimestre 2019 : AnTuTu ha rilasciato di recente il rapporto sulle preferenze degli utenti di smartphone Android nel mercato globale per il primo trimestre 2019, che comprende risoluzione dello schermo, versione del sistema, processore, memoria e altri parametri. Nel complesso, i produttori preferiscono utilizzare gli schermi con notch nei modelli di fascia media e alta con la configurazione standard rappresentata da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria di ...

Samsung Galaxy Fold - abbiamo messo le mani sul primo smartphone pieghevole : Samsung Galaxy Fold, le mani sul primo smartphone pieghevoleSamsung Galaxy Fold, le mani sul primo smartphone pieghevoleSamsung Galaxy Fold, le mani sul primo smartphone pieghevoleSamsung Galaxy Fold, le mani sul primo smartphone pieghevoleSamsung Galaxy Fold, le mani sul primo smartphone pieghevoleSamsung Galaxy Fold, le mani sul primo smartphone pieghevoleSamsung Galaxy Fold, le mani sul primo smartphone pieghevoleSamsung Galaxy Fold, le mani ...

Samsung Galaxy Fold - il primo smartphone pieghevole : la nostra prova : Innovativo, compatto, versatile: così l'azienda coreana brucia le tappe. E dà il via all'era dei Foldable, il cui successo è tutto da vedere. In vendita dal 3 maggio a 2.050 euro