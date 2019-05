Cattelan prepara pasta al tonno con Locatelli | ' Mi toglieranno una stella'

Cattelan prepara pasta col tonno e la condisce così : l’imperdibile reazione di chef Locatelli : chef stellato di fama mondiale nonché giudice di Masterchef Italia, Giorgio Locatelli siederà per la prima volta alla scrivania del programma E poi c’è Cattelan per raccontare al conduttore della sua nuova esperienza da giudice di Masterchef e della sua vita a Londra, dove è proprietario della celebratissima Locanda che porta il suo nome e che ospita reali, attori e cantanti fra i più famosi al mondo. Locatelli giudicherà in puntata uno ...