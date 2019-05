Caro Fusaro | mi spiace per le tue teorie ma con la crisi greca il turbocapitalismo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019), grazie per averci fatto notare il video in cui Fubini confessa qualche censura, sul Corriere, di notizie “scomode” sulla: triste, certamente. In realtà c’erano già state molte confessioni del genere (Amato, Monti, Junker). E la verità sulla(e dell’Eurozona) era nota da tempo a chi s’abbevera a fonti diverse. Ma è interessante notare come le diverse testate tentino di “segmentare” i lettori. Però anche il tuo commento non è proprio candido. Non è vero che “la Ue è un immenso campo di concentramento finanziario”, semmai lo è l’Eurozona. Difatti Danimarca UK Svezia Croazia Polonia e altri paesi della Ue – avendo conservato la sovranità monetaria – non subiscono alcuna “dittatura finanziaria” da parte degli spread o dell’Ue, né registrano impennate della mortalità infantile, come in Grecia, o altre catastrofi economiche. Inoltre votano ed escono ...

