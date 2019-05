Bandai Namco annuncia un network test per Code Vein

eurogamer

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Dopo essere sparito dai radar per qualche tempo,è tornato a parlare del suo, tramite l'annuncio di unper le versioni PS4 ed Xbox One del suo soulslike.Come riporta VG247, stiamo parlando di una numero chiuso, che permetterà ai fortunati giocatori selezionati diare a fondo la componente online del primo capitolo ed aiutare gli sviluppatori a risolvere eventuali problemi riscontrati, tramite l'invio di feedback. La data di inizio deinon è ancora stata resa nota, tuttavia vi consigliamo di registrarvi al più presto (se siete interessanti ovviamente), seguendo questo link. Il giocatore rivestirà i panni di un Revenant, ovvero una sorta di vampiro in preda alla sete di sangue che ha sacrificato gran parte dei propri ricordi per ottenere una serie di poteri sovrannaturali. Il sangue rivestirà un ruolo molto importante nell'intero ...

