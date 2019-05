Vigile urbano si tuffa in mare e salva un delfino che si era spiaggiato

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Raffaello Binelli Foto d'archivio Undi Orbetello (Grosseto), Carmelo Cocuzza, è intervenuto con due suoi colleghi dopo una segnalazione. Si èto e, dopo vari tentativi, è riuscito a spingere l'animale verso l'acqua fondaI vigili urbani di Orbetello (Grosseto) hannoto unche si erasull'arenile, alla Goletta della Giannella. Una signora che aveva visto l'animale ha chiamato i soccorsi, sul posto sono arrivati tre agenti della Polizia municipale: Palma Lo Russo, Luigi Ferrante e Carmelo Cocuzza. Uno di loro si è tolto le scarpe e tirato su i pantaloni, per riportare ilin acqua. Ma non vi è riuscito. Così, dopo vari tentativi, si è tolto la divisa e si è immerso in acqua, riuscendo a riportare l'animale nell'acqua fonda (leggi l'articolo su L'Arno.it)."Quando lo abbiamo visto ci siamo resi conto che respirava a ...

