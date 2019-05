Moto2 | Test Jerez | Mattia Pasini in pista col Team Petronas Sprinta | numerosi

oasport

(Di martedì 7 maggio 2019) Laè riscesa inquest’oggi sul tracciato Angel Nieto dide la Frontera, a due giorni dalla splendida terza vittoria stagionale di Lorenzo Baldassarri nel GP di Spagna, che gli ha permesso di allungare il vantaggio in classifica mondiale a 17 punti rispetto a Thomas Luthi e a 27 sul tedesco Schrotter, terzo. E’ stata infatti disputata la terza delle cinque giornate didi categoria previste per questa stagione 2019, suddivisa in tre sessioni alternate con la Moto3 dove ihanno potuto sperimentare i nuovi pneumatici portati appositamente dalla Dunlop con una differente copertura posteriore.Per l’Italia la notizia principale di giornata è stato il secondo ritorno indi, che ha avuto l’opportunità di provare l’assetto della sua Kalex delcon la quale correrà il prossimo appuntamento a Le ...

