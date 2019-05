Alto Adige | vallate illuminate da un mare di candele | “Proteggiamo i vigneti dal gelo di

Le candele contro il gelo nei vigneti dell'Alto Adige : Un mare di candele antigelo ha illuminato questa notte le vallate in Alto Adige. Per evitare danni ai vigneti, ma anche ai meleti e alle piantagioni di albicocche, i contadini hanno accesso migliaia di piccoli fuochi per non fare scendere la temperatura sotto lo zero.In alcune zone dell’Alto Adige è stata anche attivata la cosiddetta irrigazione anti-brina che crea uno strato di giaccio sugli alberi per impedire danni alla ...

Maltempo e neve in Alto Adige : montagne imbiancate e impianti di riscaldamento accesi a Bolzano : L’ondata di Maltempo delle scorse ore ha disegnato scenari tipicamente invernali in Alto Adige: il cielo è azzurro, la colonnina di mercurio segna valori al di sotto della norma e le montagne sono innevate (in alcune zone sono caduti fino 50 cm di neve fresca). In considerazione della situazione meteo a Bolzano città gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi in via eccezionale fino a domenica 12 (in genere vengono spenti a metà ...

Maltempo : in Trentino Alto Adige neve anche a 600 metri : La perturbazione proveniente dall’Artico sta già facendosi sentire in Trentino Alto Adige, dove nel giro di qualche ora sono arrivati vento, pioggia a fondovalle, fiocchi bianchi anche a 600 metri ed un netto calo delle temperature. Questa mattina Bolzano si e’ svegliata con 6 gradi, Trento con 5 ma e’ nelle vallate di montagna che il colpo d’occhio e’ molto simile a quello natalizio. Sulle vette dolomitiche, nella ...

Valanghe Trentino - Alto Adige e Tirolo : 10 milioni di pagine visitate per il servizio Euregio : Ha raggiunto i 10 milioni il numero di pagine visitate, negli ultimi cinque mesi sul sito del servizio online Valanghe.report che offre informazioni transnazionali sulle condizioni meteo e della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo. Il servizio è online dallo scorso 3 dicembre 2018 e sara’ sospeso domenica 5 maggio. Da allora sono state 2,5 milioni le visite al sito da parte di 1,2 milioni di utenti delle tre regioni alpine. Il giorno che ...

Meteo Alto Adige : ad aprile 2019 tanta variabilità - caldo e pioggia sopra la media : Estrema variabilità: questo il minimo comune denominatore del bilancio Meteorologico del mese di aprile elaborato dagli esperti del Servizio Meteo della Provincia di Bolzano. Sia per quanto riguarda le temperature, che per quanto riguarda le precipitazioni, si sono registrati picchi in entrambe le direzioni. Escursione termica di 30 gradi Ad aprile si è assistito ad un vero e proprio ping pong di temperature, soprattutto nella parte finale del ...

Maltempo e neve in Alto Adige : colpo di coda dell’inverno e riscaldamenti accesi : Dopo le temperature primaverili delle scorse settimane, quando si erano toccati i +26°C, in Alto Adige il mese di aprile termina con un clima invernale: il paesaggio è innevato e i riscaldamenti sono accesi a Bolzano. I rilievi sono imbiancati e le temperature a fondovalle si aggirano sui +15°C. La neve caduta negli ultimi due giorni ha raggiunto anche gli 80 cm ai Prati di Croda Rossa, mentre circa 40 cm sono caduti a Sesto e a San ...

Maltempo Alto Adige : rafforzato il monitoraggio sul bostrico : Dopo la tempesta di vento che ha interessato l’Alto Adige lo scorso autunno, un altro fenomeno naturale ad essa strettamente collegato si sta guadagnando l’attenzione di chi gestisce il bosco. Si tratta del proliferare del bostrico (Ips typographus), un coleottero scolitide che vive a spese di piante indebolite, ma anche di piante a terra, finché il substrato è fresco. Rischio proliferazione del bostrico Il bostrico ...

Salute : in Alto Adige la lunga serata delle vaccinazioni : In occasione della “lunga serata delle vaccinazioni”, lunedì 29 aprile, dalle 17.00 alle 19.30 e senza appuntamento, sarà possibile effettuare qualsiasi vaccinazione, ad eccezione di quelle per chi viaggia, presso i Servizi igiene e sanità pubblica di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico. L’azione si svolge nel contesto della “Settimana europea delle vaccinazioni”, proclamata annualmente dall’Organizzazione ...

Montagna - Trentino Alto Adige : salvati 4 escursionisti in difficoltà a Malga : Il Soccorso alpino ha tratto in salvo 4 escursionisti in difficoltà a Malga Fossernica di Dentro, a Vanoi. Il giorno di Pasqua un gruppo del mantovano, 4 ragazzi tra i 19 e i 20 anni, è uscito per un’escursione nei dintorni del rifugio Refavaie. Seguendo il sentiero che porta a Malga Fossernica di Dentro, a causa della neve e di alcune piante abbattute dal maltempo dello scorso ottobre, i ragazzi si sono persi e sono riusciti a raggiungere ...

Le signore del vino. Fiore all'occhiello dell'Alto Adige - Elena Walch racconta il suo amore per il vino : Photo by Jesse Belleque on Unsplash Con chi, tra le donne della storia, della cultura o della scienza, del passato o attuali, sceglierebbe di degustare un calice di vino e perché? Ora mi mette in ...

Bolzano. Ridotto il fenomeno dei Neet in Alto Adige : Uno degli indicatori riguardanti la situazione dei giovani rispetto al mercato del lavoro che viene seguito con particolare attenzione a

Maltempo in Montagna : 4 alpinisti bloccati in Alto Adige - recuperati nella notte : L’ondata di Maltempo che ha portato neve anche in Alto Adige ha costretto 4 scialpinisti tedeschi a trascorrere parte della scorsa notte all’addiaccio sulle montagne della Val Ridanna. Stavano compiendo l’attraversata del ghiacciaio dello Stubai: erano partiti dall’Austria con l’obiettivo di scendere dal versante italiano ma sono stati ostacolati sia dalle avverse condizioni meteo che dal buio. I quattro sono stati ...