Allergie alimentari | il paradosso della desensibilizzazione | aumentano i casi di

(Di martedì 7 maggio 2019) Laper i bambini con allergia all’arachide accresce il rischio di anafilassi e di altre reazioni gravi. Il dato emerge da uno studio di revisione condotto da 5 Centri internazionali – l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per l’Europa – che mette in discussione la sicurezzacosiddetta immunoterapia orale per le. La ricerca è stata appena pubblicata sulla rivista scientifica The Lancet.I ricercatori hanno confrontato i risultati di 12 indagini cliniche sull’immunoterapia orale per l’arachide (per un totale di oltre 1.000 pazienti coinvolti) scoprendo che i bambini sottoposti aavevano avuto il triplo degli episodi di anafilassi rispetto al gruppo che evitava l’allergene senza trattamenti o a cui era stato somministrato un placebo.L’immunoterapia orale, o, è un trattamento utilizzato per rendere ...

