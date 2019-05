Acque Irrigue | ANBI | con il consorzio CER “stiamo sperimentando canali intelligenti”

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) “Grazie alla ricerca applicata delC.E.R. – Canale Emiliano Romagnolo stiamointelligenti, in grado di aprire le paratoie, rilasciando acqua al territorio sulla base delle reali esigenze; grazie all’analisi di una serie di parametri, quali l’umidità del terreno o le colture praticate, una centrale di telecontrollo aprirà o chiuderà le paratoie in base alle necessità”: ad annunciarlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle, alla vigilia di Macfrut, l’importante salone dedicato all’ortofrutta, dove sarà allestita un’area che, su oltre 640 metri quadri, riproduce “Acqua Campus”, l’area di sperimentazione irrigua, unica in Italia e gestita dalC.E.R. a Budrio, in provincia di Bologna. L’obiettivo della sperimentazione sui “è ...