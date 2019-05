Processo Ruby | Polanco a Non è l’Arena | “Qualche bugia in tribunale l’ho detta | ho detto

Ruby ter - Processo sospeso per elezioni europee : Le elezioni europee bloccano il processo Ruby ter. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale di Milano accogliendo la richiesta dell'avvocato Federico Cecconi, uno dei difensori di Silvio Berlusconi, di rinviare il procedimento a una data successiva a quella di domenica 26 maggio. "Le liste elettorali saranno depositate nei prossimi giorni ma Berlusconi ha già formalizzato la sua decisione e sarà capolista in diverse circoscrizioni elettorali", ha ...

Marysthell Polanco scuote il Processo Ruby ter : "Forse la mia versione davanti ai giudici sarà diversa" : Marysthell Polanco è pronta a cambiare versione. "Può darsi che la mia versione davanti ai giudici sarà diversa rispetto a quella del processo Ruby bis, ho deciso di dire le cose come stanno, adesso mi sento una donna con dei figli e voglio dire la verità". Ha detto ai cronisti la ragazza, una delle giovani ospiti alle serate ad Arcore, in una pausa dell'udienza del processo Ruby ter, dove è imputata per ...

Emilio Fede e Nicole Minetti condannati in Cassazione nel Processo Ruby bis : La Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni e 7 mesi di reclusione per l'ex direttore del Tg4 Emilio Fede e a 2 anni e 10 mesi per l'ex consigliera lombarda Nicole Minetti nel processo Ruby bis che ha al centro l'accusa di favoreggiamento della prostituzione per le serate nella villa di Silvia Berlusconi ad Arcore.Gli ermellini hanno dichiarato inammissibili i ricorsi delle difese. È definitiva dunque la sentenza emessa dalla Corte ...

Imane Fadil - l’avvocato : “Durante il Processo Ruby era stata minacciata dalle olgettine Barbara Guerra e Iris Berardi” : Imane Fadil era stata minacciata da alcune ex olgettine, cioè le ragazze che partecipavano alle cosiddette “cene eleganti” di Silvio Berlusconi. Lo sostiene Paolo Sevesi, l’avvocato della ragazza morto l’1 marzo scorso in circostanze misteriose. La modella di origine marocchina era tra le teste principali dei processi sul caso Ruby. Nel corso dei procedimenti sulle serate ad Arcore Imane sarebbe stata “interessata ...