OnePlus 7 Pro avrà memorie UFS 3 0 | speaker stereo e schermo HDR10+

Le immagini della copertina di questa rivista sono state scattate con... OnePlus 7 Pro - foto - : Bazaar India , un periodico che si occupa di tutto ciò che gravita attorno al mondo della moda, ha infatti scelto di scattare le foto per copertina e servizio di punta del suo nuovo numero tramite ...

OnePlus 7 Pro si prepara a stracciare ogni altro competitor sulla velocità : merito delle memorie UFS 3.0 : Rispetto a tutti i top di gamma lanciati finora, in obbedienza all'indole aziendale, OnePlus 7 Pro vuole essere più veloce, e lo sarà

OnePlus 7 Pro dovrebbe costare tanto rispetto ai predecessori : trapelati prezzi e colorazioni per l'India : OnePlus 7 Pro costerà tanto di più rispetto ai predecessori, perlomeno in India: ecco le ultime indiscrezioni su prezzi e colorazioni del prossimo top di gamma della casa cinese.

Potrete gettare a cuor leggero OnePlus 7 Pro in un secchio d'acqua - nonostante non avrà la certificazione IP : OnePlus 7 Pro sarà resistente all'acqua, è ufficiale: l'anticipazione arriva per bocca di Carl Pei

Difficile chiedere immagini più chiare di queste su OnePlus 7 Pro : ecco le colorazioni Nebula Blue e Mirror Grey : Le colorazioni mostrate sono Nebula Blue e Mirror Grey, due su tre visto che la rassegna sarebbe potuta essere completa solo con la presenza della terza

Dall'account Twitter dell'azienda - ecco due video teaser criptici su OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro : Il primo è accompagnato da una didascalia che tramite l'hashtag indica a quale dei due smartphone fa riferimento

Tutte le differenze tra OnePlus 7 e 7 Pro prima del 14 maggio : quale varrà la pena davvero acquistare? : Sempre più spesso accade che nuovi smartphone siano anticipati prima del lancio e sta avvenendo ora anche per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro: la nuova serie successiva al OnePlus 6T sarà svelata a Pechino il prossimo 14 maggio, eppure già a 12 giorni dalla presentazioni siamo in grado di riportare quelle che dovrebbero essere buona parte delle specifiche tecniche dei due device attesi. Sempre più indiscrezioni relative al telefono circolano sul web e ...

OnePlus 7 e 7 Pro si avvicinano al lancio - ecco le specifiche complete : OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro sono sempre più vicini al lancio ufficiale, è arrivato quindi il momento di riepilogarne le probabili specifiche tecniche.

OnePlus 7 Pro appare su Geekbench e fa vedere che sarà molto potente - con 12 GB di RAM : In attesa della presentazione ufficiale, in programma per martedì 14 maggio, OnePlus 7 Pro continua ad essere il protagonista di apparizioni in Rete

OnePlus cala i veli dalla fotocamera grandangolare di OnePlus 7 Pro : ecco il primo sample : Adesso i dubbi possono abbandonare la scena, semmai ce ne fossero stati: il modulo fotografico di OnePlus 7 Pro avrà un sensori ad ampio campo visivo

OnePlus 7 Pro - lo smartphone dallo schermo "perfetto" : Ancor prima del lancio, però, OnePlus ha comprato due intere pagine del New York Times per mostrare al mondo una ' radiografia ' del suo nuovo flagship e, infine, ha annunciato che esso ha già ...

Bordi curvi e cornici ridotte all'osso per OnePlus 7 Pro - lo provano queste pellicole protettive : Alcune foto delle pellicole protettive di OnePlus 7 Pro condivise da Ice Universe ci svelano che lo schermo del nuovo flagship killer sarà curvo, abbracciato da cornici ridotte all'osso.

Non costerà 2.000 dollari il nuovo OnePlus 7 Pro : nuovi indizi sul prezzo : Ci sono anche oggi 30 aprile alcuni dettagli interessanti da prendere in considerazione a proposito di un progetto come quello riguardante il cosiddetto OnePlus 7 Pro, dopo le ultime news analizzate nella giornata di ieri sulle nostre pagine. Lo smartphone, che verrà presentato tra circa due settimane, consente a tutti noi di avere già delle certezze, anche se va detto che quanto sto per riportarvi tutto sommato non è una buona notizia per chi ...

OnePlus 7 Pro avrà uno schermo Fluid AMOLED con refresh rate variabile : Tra i punti di forza di OnePlus 7 Pro vi sarà indubbiamente il suo schermo che, stando alle ultime indiscrezioni, non avrà un refresh rate fisso ma variabile