On Air | Il Milan è vivo Lo scudetto 2006 resta all' Inter

Air Italy inaugura il Milano " Toronto : E' decollato oggi il primo volo diretto da Milano verso la città canadese di Toronto, quinta destinazione nordamericana servita da Air Italy dal proprio hub di Malpensa. La rotta sarà operativa sei ...

Continuità territoriale - Air Italy blocca i voli per Milano e Roma da Olbia. Rischio caos per i passeggeri : Continuano i disagi per Olbia. 'Della telenovela della Continuità territoriale non si vede la fine. Purtroppo i cittadini sardi ed i passeggeri in senso lato sono e vengono lasciati in balia dei venti"...

On Air : Europa League - finale incerta. Milan - Caldara crack : ROMA - Grande equilibrio nelle semifinali di andata di Europa League . Il Chelsea di Maurizio Sarri domina per larghi tratti la gara ma a Francoforte contro l'Eintracht non va oltre l' 1-1 , risultato ...

On Air : Spavento Casillas : infarto in allenamento. Milan - tutti in ritiro : ROMA - Ricovero d'urgenza per problemi cardiaci per Iker Casillas : il portiere spagnolo ex Real , capitano della Spagna campione del mondo nel 2010 e ora al Porto , è stato trasferito all'ospedale di Oporto , secondo quanto riportano diversi media portoghesi, ma sarebbe 'fuori pericolo'. Casillas si sarebbe sentito male al termine ...

On Air : Milan avanti con Gattuso. Mancini : «Balo comportati bene» : ... presentate oggi nel capoluogo piemontese: 'Sono orgoglioso - prosegue - Questo Paese è felice di investire nel mondo dello sport. Il mio ruolo si è concluso qui: complimenti alla formidabile tenacia,...

Toro - testa al derby dopo il 2-0 sul Milan. CAiro : "E' il più importante della mia presidenza" : 'Il gol? La dedica va al figlio di Bonucci che era in tribuna assieme a tutta la sua famiglia - così il Gallo a Sky Sport -. È stata una grande serata, ora testa al derby: sarà spettacolare'. Con un ...

Torino-Milan - CAiro : “Petrachi non va a Roma” : “Petrachi e’ a Torino da nove anni e mezzo, ha un anno di contratto e non capisco le voci. Oggi ci siamo abbracciati da vecchi amici. Se porta Conte a Roma? Secondo me lui non andra’ in giallorosso”. Sono le dichiarazioni di di Urbano Cairo sul futuro di Gianluca Petrachi, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 sul Milan. “La partita e’ stata giocata alla grande e abbiamo voluto vincere senza ...

On Air : Baku - Mercedes in pole. Gattuso : «Milan senz'anima» : ROMA - Le libere avevano solo illuso, ci hanno pensato le qualificazioni a riportare la Ferrari con i piedi per terra. Domani al Gp dell' Azerbaigian prima fila tutta Mercedes con Valtteri Bottas ...

CAiro suona la carica al Filadelfia in vista del Milan. Djidji operato : stagione finita : Il Presidente Cairo al Filadelfia - TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE https://t.co/J8ZB5T8kQp #SFT - Torino Football Club, @TorinoFC_1906, April 26, 2019 Ha seguito le prove generali della squadra di ...

Il Torino sogna l’Europa - CAiro al Filadelfia. Verso il tutto esaurito contro il Milan : Il Torino sogna l’Europa. C’era anche il presidente Urbano Cairo ad assistere all’allenamento del Torino, che domenica sera ospita il Milan in una partita per l’Europa. Il patron granata ha seguito al Filadelfia le esercitazioni tecnico-tattiche di Belotti e compagni. Domani la rifinitura per i calciatori convocati, tra cui dovrebbe rivedersi Iago Falque. Da due giorni lo spagnolo lavora in parte col gruppo: contro ...

Torino - la rottura tra CAiro e Petrachi fa bene al... Milan : Sembra essere arrivato alla fine il matrimonio tra Gianluca Petrachi e il Torino . Al ds granata non sono andate giù le parole del presidente Urbano Cairo , che aveva ventilato l'ipotesi di un "...

On Air : Milan-Lazio - allerta massima. Atp Finals a Torino : oggi l'annuncio : La giusta ricompensa per il grande lavoro che la federtennis ha svolto negli ultimi mesi, sostenuta dall'amministrazione locale, dal Coni , dalla neo nata Sport e Salute e dal Governo . Torino ha ...

Il sogno Champions e quel tabù chiamato Milan - unica squadra mai battuta dal Toro nell'era CAiro : Vedi Milan, leggi tabù: l'unico grande muro non abbattuto dal Toro da quando alla presidenza c'è Urbano Cairo, 2005,. Contro i rossoneri i granata ci hanno provato finora 19 volte sfiorando a più ...

Airbus : squadra del Politecnico di Milano selezionata tra le finaliste del concorso Fly Your Ideas : Move-ez, la squadra del Politecnico di Milano con il progetto Swan – Smart Wheelchair è una delle sette squadre selezionate a livello mondiale dagli esperti di Airbus per partecipare alla fase finale del concorso internazionale Fly Your Ideas 2019, che invita gli studenti a sviluppare progetti innovativi nei settori chiave dell’industria aerospaziale: Elettrificazione, Servizi Dati, Sicurezza Informatica, Internet of Things (IoT), ...