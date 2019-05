Muore a 76 anni mentre fa sesso con una prostituta | la donna chiede i soldi della

Ex Miss Universo Muore nella camera d’albergo a soli 31 anni : mistero sul decesso : È stata trovata morta in albergo. Fatimih Davila Sosa, 31enne ex Miss Universo Uruguay, titolo che aveva vinto nel 2006, lavorava come modella, ma è stata trovata priva di vita nel bagno dell’albergo in cui alloggiava a Città del Messico, nel quartiere Napoles, dove si trovava per un lavoro. Non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di omicidio, la polizia, come riporta la stampa locale, sta indagando sui fatti per capirne la ...

Venezia - stroncata da un tumore alla schiena : Sara Muore a soli 11 anni : Un terribile lutto ha colpito nelle ultime ore la cittadina di Dolo, nel Veneziano, dove una ragazzina di soli 11 anni, Sara Rizzi, è deceduta in seguito ad una gravissima malattia. La piccola aveva infatti un tumore alla schiena, che purtroppo ha vinto su di lei. La giovane ha lottato con tutte le sue forze contro la malattia, si era anche sottoposta ad un ciclo di chemioterapia, ma anche questo purtroppo è stato vano. Quest'anno, secondo ...

Sara Muore a 11 anni per una rara forma di tumore alla schiena : Una tragica notizia riporta questa mattina Il Gazzettino: una ragazzina di 11 anni, Sara, è stata uccisa da una rara forma di tumore alla schiena. La sua giovane vita è stata spezzata...

Marsala. Stagnone : tedesco di 65 anni Muore mentre pratica kite surf : Incidente mortale allo Stagnone di Marsala (Trapani). Un turista tedesco di 65 anni è morto mentre praticava kite surf. L’o straniero

Roma - donna Muore per un tumore : sotto accusa la protesi al seno impiantata 12 anni fa : Una donna è morta a Roma al policlinico Umberto I per una rara forma di cancro, il linfoma anaplastico a grandi cellule che sembra collegato a un particolare tipo di protesi al seno, prodotta...

Scavalca le barriere della diga di Ridracoli e precipita : Muore a 20 anni dopo un volo di oltre 100 metri : Un giovane di 20 anni, originario dell’Aretino, e’ precipitato ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, dal cornicione della diga di Ridracoli, nel Forlivese, perdendo la vita dopo un volo di oltre 100 metri terminato nella parte esterna dell’invaso, quella senza acqua. Il ragazzo si trovava a Ridracoli insieme a tre amici, coetanei, giunti sull’Appennino forlivese per una escursione. Secondo quanto riferito dai tre ai ...

Savona - azzannato dal mastino dei vicini : Giampaolo Muore a 55 anni dopo 3 giorni di agonia : Giampaolo Rebella, dipendente ATA di 55 anni, è morto a Stella San Martino, in provincia di Savona, dopo essere stato aggredito dal mastino napoletano dei suoi vicini di casa, che l'ha assalito mentre lui rincasava provocandogli ferite al volto e al collo che gli sono risultate fatali. "Lascia un vuoto grandissimo sia come uomo, solare, positivo e leale, sia come collaboratore, intelligente e instancabile".

Treviso - dal dolore alla gamba alla scoperta del tumore : Samuele Muore a 14 anni : Un'altra grave vicenda, riguardante la morte di una giovane persona, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Treviso, precisamente nel comune di Castello di Godego. La causa, purtroppo, è tra quelle sempre più ricorrenti: un tumore, considerata oramai la malattia del secolo. La vittima è un ragazzino di appena quattordici anni, Samuele Vispo, che si è spento nella giornata di mercoledì 1 maggio, sconvolgendo la sua intera famiglia ...

Controlla i lavori nella sua azienda - cede il tetto e precipita : Muore a 43 anni : Denis Borean, 43enne, voleva acquistare quel deposito. L'uomo è caduto da otto metri d'altezza, prima è finito sopra un condizionatore, poi è rovinato sul pavimento del capannone a Orcenico di Zoppola, in provincia di Udine. Era cosciente quando è stato soccorso dai colleghi di lavoro. Gli operai stavano procedendo ai lavori di manutenzione della copertura del deposito che intendeva acquistare. L’uomo era infatti salito sul tetto ...

A 107 anni Muore più anziana di Firenze : ANSA, - Firenze, 3 MAG - All'età di 107 anni si è spenta Maria Luisa Mingazzi, quest'anno era la più anziana di Firenze. Aveva lavorato nelle ambasciate di Tunisia, Albania e Belgio come personale ...

A 107 anni Muore più anziana di Firenze : ANSA, - Firenze, 3 MAG - All'età di 107 anni si è spenta Maria Luisa Mingazzi, quest'anno era la più anziana di Firenze. Aveva lavorato nelle ambasciate di Tunisia, Albania e Belgio come personale ...

Dipendente della Conad Muore a 43 anni : COLLESALVETTI. Lutto nella comunità di Collesalvetti, è morto a 43 anni Luca Guidetti , Dipendente della Conad prima a Collesalvetti e poi a Calambrone. Malato da tempo, era molto apprezzato per le ...

Tragico schianto in moto : Simone Muore a 17 anni : In un violento schianto in viale Scala Greca, nell'ingresso nord di Siracusa, ha perso la vita Simone Geracitano: aveva solo...

Siracusa - incidente in viale Scala Greca : Simone Muore a 17 anni in sella alla sua moto : incidente mortale nella notte in viale Scala Greca, all'altezza di via Modica, a Siracusa: Simone Geracitano, studente di 17 anni, è morto in sella alla sua moto, dopo averne perso il controllo per cause in via di accertamento ed aver poi sbattuto contro un cartellone della pubblicità. Sotto choc i compagni di classe e i docenti del liceo scientifico Einaudi che frequentava. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a quel punto si è ...