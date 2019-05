Juve | problema infortuni | ora cambiamenti in vista

Juventus - rinnovo Allegri : la conferma non è scontata - nuovo problema! : Juventus rinnovo Allegri- Massimiliano Allegri, in occasione della conferenza stampa di ieri prima del derby contro il Torino, ha colto l’occasione per auto-confermarsi sulla panchina bianconera in vista della prossima stagione. Il tecnico bianconero ha confermato la voglia e le grandi motivazioni per proseguire il suo cammino sulla panchina juventina. Occhio però alla situazione contrattuale. […] More

Inter - la Juve scoperchia un problema che solo il mercato potrà risolvere : All'Inter servono piedi più raffinati. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come i nerazzurri abbiano qualche problema nella rifinitura. 'L'Inter, prima del turno in corso, guidava la classifica dei cross sbagliati, 288, ed è sesta in quella degli assist. ...

Infortunio Bentancur - salta Inter-Juve : problema muscolare per l’ex Boca : Infortunio Bentancur – Si allunga la lista degli indisponibili per Allegri e continua la maledizione degli infortuni che quest’anno ha condizionato la stagione bianconera. Sono sette e non sei i calciatori della Juventus che salteranno la trasferta di Milano contro l’Inter. Lo ha annunciato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa: a Dybala, Douglas Costa, […] More

Cancelo a DAZN : «Alla Juve sto bene. Allegri? nessun problema» : Sarà la seconda partita da ex quella di Joao Cancelo, che fresco campione d’Italia con la Juventus si prepara ad affrontare l’Inter (il match sarà trasmesso su DAZN, clicca qui per un mese di visione gratuita). Il terzino bianconero è stato intervistato proprio dalla piattaforma di sport in streaming, e ha toccato vari temi, dalla […] L'articolo Cancelo a DAZN: «Alla Juve sto bene. Allegri? nessun problema» è stato realizzato da Calcio e ...

Cancelo : 'Il mio futuro è la Juventus - nessun problema con Allegri' : Mister Allegri è tra i migliori al mondo, ho sempre parlato bene di lui, delle sue qualità da allenatore. Ha vinto tantissimo alla Juve e ha vinto al Milan, mettere un like del genere non avrebbe ...

Cancelo : 'Alla Juve sto bene - con Allegri nessun problema' : TORINO - ' Quest'anno ho imparato tantissimo, con grandi persone, grandi amici e anche grandi professionisti. Voglio continuare nella Juventus, continuare a scrivere il mio futuro qui'. Così, ai ...

Cancelo si racconta a DAZN : “Alla Juve sto bene - nessun problema con Allegri” : Joao Cancelo, difensore della Juventus, nel corso di un’intervista ai microfoni di DAZN in vista della partita contro l’Inter, ha parlato del suo rapporto con Allegri, tra le altre cose: “Sono migliorato molto in un anno qui, in tanti aspetti. Quando ti alleni con i migliori, automaticamente anche tu migliori. Quando ti alleni con giocatori come Douglas, Ronaldo, Dybala, Alex Sandro, ma anche Bonucci e Chiellini migliori ...

Calciomercato Juventus - la lista della spesa di Paratici ed il “problema” centrocampo : La Juventus inizia a pianificare il prossimo Calciomercato, ma tra i nomi che circolano sembra esserci poca attenzione alla mediana La Juventus sta già pensando al futuro. La disfatta europea è stata messa alle spalle, anche se con difficoltà, e d’ora in poi sarà compito di Paratici costruire una rosa ancor più competitiva di quella attuale. Dove intervenire sembra abbastanza chiaro ad oggi, anche delle incognite in merito ad alcuni ...

Ajax - De Jong ko al 28' : problema muscolare - Juve a rischio : TORINO - problema muscolare per Frenkie De Jong , regista dell' Ajax avversario della Juventus in Champions League: il centrocampista olandese, pilastro della formazione di Ten Hag, si è fatto male ...

Juve - nessun problema per Matuidi : lavora con i compagni. Chiellini e Emre Can a parte : Immediatamente al lavoro per chiudere definitivamente il discorso scudetto già nel prossimo turno di campionato contro la Spal, basta un pareggio per vincere aritmeticamente l'ottavo titolo italiano ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb : nessun problema per il Liverpool - favorite City e Juventus : Pronostici Champions League – Si torna in campo per l’andata dei quarti di finale di Champions League, la competizione è entrata ormai nella fase decisiva. Si parte con due partite interessanti, il Liverpool impegnato nel match davanti al pubblico amico contro il Porto mentre trasferta insidiosa per il Manchester City nel match contro il Tottenham, la squadra di Guardiola è favorita ma non deve sottovalutare l’avversario. ...

Infortunio Chiellini - come sta/ Juventus - problema al polpaccio : recupera per l'Ajax? : Infortunio di Giorgio Chiellini sul finire dell'allenamento di lunedì: il capitano della Juventus a rischio per la gara di domani contro l'Ajax.

Crisi irreversibile e addio polemico all'Argentina : Higuain ora è un problema per la Juve : Tesi confermata dall'ex campione del mondo 1986, Jorge Valdano. "I tifosi gli rimproverano ancora il gol sbagliato al Mondiale, un gol che avrebbe cambiato tutto", ha detto l'ex attaccante. 29 marzo ...

Rinnovo Kean : la Juve affonda - ma spunta un nuovo problema! : Rinnovo Kean- La Juventus sarebbe pronta a blindare in maniera totale Moise Kean in vista del prossimo futuro. L’attaccante bianconero, sotto procura di Raiola, sarebbe una delle “prime grane” da risolvere all’interno della società bianconera. La sensazione è che le due parti si incontreranno con calma nel corso delle prossime settimane. Nessun particolare punto interrogativo, […] More