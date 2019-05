Genoa e Samp con la licenza Uefa

Genoa e Samp - il nuovo Ferraris : 45 mln per lo stadio : Progetto nuovo Ferraris – Passo importantissimo per Genoa e Sampdoria verso i lavori di riqualificazione e riammodernamento dello stadio di Marassi. La società Luigi Ferraris, costituita dai due club, ha presentato in Comune il progetto di restyling dell’impianto genovese: un’opera che, stando a quanto riportato da “La Repubblica”, avrebbe un valore di 45 milioni di […] L'articolo Genoa e Samp, il nuovo Ferraris: 45 mln per lo stadio ...

Calcio - Serie A 2019 : la Lazio supera la Sampdoria - un punto per Chievo - Parma - Spal e Genoa : Trentaquattresima giornata di gare nella Serie A di Calcio 2019, che in questa domenica pomeriggio ha vissuto tre partite ricche di gol e di spettacolo, dopo il lunch match tra Frosinone e Napoli, in cui è arrivato il successo dei campani, per 2-0. Due pareggi invece nelle gare delle 15, a cominciare dall’1-1 tra il già retrocesso Chievo Verona e Parma, in cui il colpo di testa di Juraj Kucka è stato pareggiato da Riccardo Meggiorini, al ...

Genoa e Sampdoria il 27 maggio in campo per il Ponte Morandi : Sarà un vero spettacolo la partita mista tra Sampdoria e Genoa in programma il 27 maggio prossimo al Ferraris. Una partita mista rossoblucerchiata per raccogliere fondi a favore delle aziende e dei piccoli commercianti che operano sotto il Ponte Morandi, distrutto dal crollo del 14 agosto scorso che provocò 43 vittime. Criscito, Quagliarella, Veloso, Ramirez, Colley, Romero. Tutti mischiati tra loro, uniti, per solidarietà. Perché la beneficenza ...

Bologna-Samp 0-0 - Cagliari-Frosinone 0-0 - Empoli-Spal 0-0 - Genoa-Torino 0-0 - Udinese-Sassuolo 0-0 Le Dirette : Bologna-SampDORIA. Va in scena al Dall'Ara la sfida tra Bologna e Sampdoria, match di capitale importanza sia per i padroni di casa per per gli ospiti. I felsinei, 0-0 sul campo della Fiorentina la ...

Genoa-Sampdoria - amichevole mista il 27 maggio : evento benefico per le vittime del Ponte Morandi : Genoa e Sampdoria disputeranno un’amichevole mista contro una selezione di ex giocatori delle due squadre. “Facciamo squadra per Genova” andrà in scena lunedì 27 maggio allo Stadio Ferraris e ha un intento benefico: i fondi raccolti saranno infatti destinati alle famiglie delle vittime del Ponte Morandi crollato lo scorso 14 agosto. Il Team Genova sarà composto da una selezione di giocatori delle due squadre mentre il Team ...

Ponte Morandi - Genoa e Sampdoria : “Facciamo squadra per la città” : Genoa e Sampdoria disputeranno una partita benefica per raccogliere fondi da destinare alle aziende danneggiate dal crollo del Ponte Morandi. L’evento è stato denominato “Facciamo squadra per Genova” e si presta come l’occasione per ripartire insieme, uniti sotto la stessa bandiera. Il crollo del Ponte Morandi è stato un evento drammatico per tutta la città ligure. Martedì 23 aprile nella Giornata della Festa della ...

Sampdoria e Genoa in visita ai bambini del Gaslini : Domani la Sampdoria al gran completo con tutti i giocatori sarà all’Ospedale Gaslini – come ogni anno dal 1978 – in occasione dei tradizionali auguri della Pasqua e la distribuzione delle uova blucerchiate ai bambini degenti all’Istituto pediatrico genovese. Tutta la squadra sarà accolta dal presidente del Gaslini Pietro Pongiglione e dal direttore generale Paolo Petralia. L’evento è fissato per le ore 18 con ...