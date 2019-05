G7 Ambiente | approvata la Carta di Metz sulla biodiversità

Auto e Ambiente : approvata in via definitiva la nuova soglia di taglio delle emissioni inquinanti : Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato in via definitiva la nuova regolamentazione per il taglio delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) per le Automobili e i veicoli commerciali leggeri nuovi. L’obiettivo fissato al 2030 è un taglio del 37,5% per le Automobili e del 31% per i furgoni. L‘anno di riferimento e’ il 2021. Mentre tra il 2025 e il 2029 Autovetture e furgoni dovranno generare emissioni di CO2 ...