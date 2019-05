Carlo Ginzburg | Sto con Raimo | niente Salone La mia è una scelta politica

Carlo Ginzburg : "Il Principe di Machiavelli ci insegna come battere il fondamentalismo" : nato a Torino ottant'anni fa, lo storico Carlo Ginzburg, tuttavia scoprendosi nelle stagioni cittadino del mondo. Da bambino abitò in via Pallamaglio, ora via Morgari, dove andarono a vivere, una volta sposati, Leone, il padre, l'architrave di casa Einaudi, l'eco del gobettiano editore ideale, morto a ...