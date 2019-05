Maiali maledetti | vi uccido Furia dei migranti sugli agenti e Salvini

ilgiornale

(Di domenica 5 maggio 2019) Federico Garau I due, completamente ubriachi, hanno iniziato a molestare pesantemente gli avventori di un bar, prima di inveire contro i poliziotti intervenutiCompletamente ubriaco fin dal mattino, ha molestato gli avventori di un bar di Parma e poi minacciato ed insultato gliintervenuti sul posto.Protagonista della vicenda un marocchino di 30 anni che, in compagnia di un connazionale 31enne, aveva iniziato a bere pesantemente e ad arrecare fastidio a tutti i presenti. Così tanto che alcuni di essi hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, quando oramai la situazione stava diventando pressochè ingestibile.Ben tre le volanti della questura di Parma giunte sul posto, ma neppure la presenza degli uomini in divisa ha potuto fungere da deterrente per il facinoroso magrebino. In preda ai fumi dell’alcol, e con l’appoggio del connazionale, lo straniero ...

